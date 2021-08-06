鉅亨美股雷達：Taper不遠了？美7月新增非農、失業率 雙雙大超市場預期

美股重要看點：

週五 (6 日) 美股盤前，美國勞工部公布 7 月新增非農就業報告，94.3 萬人，預期 87 萬人，前值 85 萬人；而美國 7 月失業率報 5.4%，預期 5.7%，前值 5.9%。

市場經濟學家認為，美國強勁的 7 月新增非農報告，將能夠支持聯準會啟動縮減 QE 購債，也就是 Taper 的意願，聯準會年內宣布 Taper 的可能性正大幅增加。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 271.58 點，或 0.78%，收 35,064.25 點。

那斯達克指數上漲 114.58 點，或 0.78%，收 14,895.12 點。

標普 500 指數上漲 26.44 點，或 0.6%，收 4,429.1 點。

費城半導體指數下跌 12.4 點，或 0.36%，收 3,424.5 點。

今日重要總經數據：

美國 7 月新增非農就業 (萬人)，市場預期 92.5，前值為 85.0。

美國 7 月失業率，市場預期 5.6%，前值為 5.9%。

美國 7 月勞動參與率，市場無預期值，前值為 61.6%。

美國 7 月平均每小時薪資年增率，市場預期 3.9%，前值為 3.6%。

美國 7 月平均每小時薪資月增率，市場預期 0.3%，前值為 0.3%。

美國 7 月平均每週工時 (小時)，市場預期 34.7，前值為 34.7。

重要個股動態：

1. Yelp (YELP-US)

受惠於美國經濟重啟，美國最大商店評論服務商 Yelp 業績增速創下自 2015 年以來新高。

Yelp 第二季營收增長 57% 至 2.572 億美元，高於華爾街預期的 2.46 億美元，比 2019 年第二季的 2.47 億美元還高出 4%。

Yelp 第二季每股盈餘為 0.05 美元，華爾街預期為每股虧損 9 美分，去年同期為每股虧損 33 美分。

Yelp 預計第三季營收介於 2.55 億至 2.65 億美元之間，中位數與華爾街預期相當，全年營收預期由此前的 10 億至 10.2 億美元上調至 10.1 億至 10.3 億美元之間。

Yelp 首席財務長 David Schwarzbac 在接受《巴倫週刊》專訪表示，公司訂餐人次創下新高，比第一季大幅增長 70%。

YELP 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. AAPL (AAPL-US)

繼 6 月份季度亮眼的財報後，投資者的注意力轉向預計將於下個月發生的 iPhone 13 發布。

Loop Capital 分析師 Ananda Baruah 週四 (5 日) 發表最新報告，維持對蘋果股票的買進評級，稱蘋果今年秋季將發布包括 iPhone 13 在內的多款新產品，今年秋季可能發布的其他新產品包括 Apple Watch 7 和 AirPods 3。

9 月份蘋果可能發布 4 個版本的 iPhone 13，除標準版外還包括 Mini、Pro 和 Pro Max 版。

Ananda Baruah 表示，將於 2022 年發布的 iPhone 14 在設計方面會有較大的變化，屆時蘋果不會再推出 Mini 版本，除標準版外，價格更高的版本將被稱作 Pro、Max 和 Ultra。

今年秋季蘋果還可能發布新版 iPad Mini 和 MacBook Pro。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. SPCE (SPCE-US)

維珍銀河 (SPCE-US) 周四（5 日）宣布重新開始販售太空旅遊船票，船艙每個座位起價 45 萬美元，且提供各種不同的銷售服務，除可安排單人座位、情侶雙人座位、團體家庭式座位外，也可以包下整個航班。周五股價盤前上漲 4.19%。

該公司第二季稅前息前折舊前攤銷前利潤 (EBITDA) 虧損 5,600 萬美元，略高於上一季虧損 5,590 萬美元，營收報 57.1 萬美元，主要來是 5 月在太空飛行測試中的科學研究實驗。