中概股拋售、財報周喜憂參半多頭受動搖 美銀：波動才正要開始

在經歷近一年狂熱多頭後，近期許多產業正出現雜音、中概股面臨中國監管，市場全面樂觀情緒以開始受到動搖，美銀 (BofA) 分析師示警，歷史上看來 8 月恐怕才是由多轉空的轉捩點。

美銀分析師 Stephen Suttmeier 發現， 1928 年數據至今，標普 500 指數在 8-10 月的平均報酬率平均僅 0.03%，是一年中最糟的三個月，也是波動最大的三個月。

Suttmeier 表示，8 月實際上往往是一年中由多轉空的關鍵月份，7 月平均報酬為 1. 58%，當月上漲比例約 59.1%；然而，9 月平均報酬為 -1.03%，上漲比例僅 45%。

今年 7 月的表現優於平均，標普 500 指數漲幅為 2.27%，連續 6 個月收漲，據道瓊指數公司統計，這是自 2018 年 9 月以來最長的連續上漲期間，累積漲幅為 18.34%。

歷史統計 8 月平均報酬為 0.7%，上漲比例為 58.1%，常常是市場由上漲進入下跌的關鍵月份。此外，8 -10 月也隨著波動上升。1992 年迄今 CBOE 波動指數 (VIX) 在這期間經常出現一年高峰。

儘管歷史數據不意味著未來走向，但 Suttmeier 認為，新興券商羅賓漢 (HOOD-US) 首次公開發行 (IPO) 的失利也很可能正透露市場情緒變化的警訊，IPO 市場不再享有新股狂熱行情。

羅賓漢在 IPO 首日下跌 8.4%，總計目前累積跌幅為 7.5%。

此外，攸關聯準會減少購債時程的美國就業狀況也是焦點，下周即將公布 8 月非農就業數據，經濟學家普遍預估非農將落在 90 萬左右。不過，Jefferies 經濟學家 Aneta Markowska 和 Thomas Simons 認為 8 月非農有望突破 100 萬大關至 120 萬人。

Markowska 與 Simons 認為，一些州失業救濟金的到期將促進勞動力供給，儘管此方式面臨各方專家的爭論。