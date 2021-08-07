美7月非農優於市場預期 美債殖利率走揚

美國勞動部周五（6 日）公布失業率降至去年疫情爆發以來新低後，美國國債殖利率小幅走高。

Tradeweb 數據顯示，基準 10 年期美國國債殖利率報 1.291%，略高於周四收盤時的 1.217%。30 年期美國國債殖利率從周四的 1.862% 升至 1.936%。

隨著債券價格下跌而上升的殖利率在早盤交易中小幅抬升。數據顯示，美國 7 月非農新增就業人數增加 94.3 萬人，高於華爾街日報（WSJ）訪調經濟學家預估的 84.5 萬人。此外當月的失業率也降至 5.4%，低於經濟學家預期的 5.7%。

一些分析師與投資人表示，周五的數據有望緩解對經濟前景的擔憂。他們表示，先前就業報告顯示企業雇主增加大量的職缺，但不代表就業市場正在復甦。

變種病毒 Delta 近幾周案例持續增加，讓一些分析師重新考慮對經濟復甦的評估。7 月的就業調查是在該月中旬進行，當時部分地方政府尚未重新實施佩戴口罩規定，多家企業也未宣布延後重返公司上班計畫，或者要求員工戴口罩、疫苗接種、定期篩檢等規定。

資產管理公司 Quilter Investors 的投資組合經理 Hitesh Patel 表示，這些就業數字將無法彌補最近 Delta 病毒案例激增的影響，因此就業數據仍將有些波動，分析較為困難。

投資者最近紛紛從押注經濟強勁復甦的債券市場撤出。10 年期美國國債殖利率通常在經濟成長前景改善時上升，但 7 月時殖利率卻從 1.5% 左右降至 1.2 以下，為 2 月以來最低水準。

今年稍早時，許多投資人押注美國聯準會（Fed）的債券購買行動，大規模的政府支出與近乎於零的短期利率將駕速經濟復甦，並將殖利率拉回疫情前水平。

部分投資人仍預估，隨著經濟復甦、長期殖利率將會上升。TD Securities 分析師預計，在今年底時，10 年期美國國債殖利率將為 1.75%，而花旗集團（Citigroup）策略師則預計會達到 2%。

花旗分析師在最近的一份報告中寫道：「儘管 Delta 變種病毒的病例激增，但很難想像這對美國經濟來說會是長期的不利因素。」因為病毒而假設未來 1、2 年殖利率都保持低點並沒有多大意義。

分析說，近期強近的就業數據可能會讓一些 Fed 官員更有立場主張盡早結束購債計畫。Fed 目前每月購債 1,200 億美元，部分專家表示，這在一定程度上壓低債券殖利率。不過 Fed 官員表示，在完成縮減購債計畫前不會升息。

凱投宏觀（Capital Economics）分析師在週五給客戶的報告中寫道，Fed 副主席克拉里達（Richard Clarida）與理事華勒（Christopher Waller）近期的言論顯示，在 Fed 縮減購債前，強勁的就業成長將足以達到「進一步的實質進展」（substantial further progress）的門檻。

他們補充：「現在的情況可能更傾向縮減購債會比預期的更早。」