Fed官員警告：Delta 變種病毒恐阻礙美國就業復甦

Delta 變種病毒持續在美國蔓延，美國明尼亞波里斯 Fed 行長 Neel Kashkari 對此警告表示，變種病毒的傳播，很可能會讓部分美國人難以找到工作，因此而損害美國經濟的復甦。

Kashkari 表示：「我先前非常樂觀地認為，隨著更多美國人重返工作崗位，美國勞動力市場將維持強勁，但是，這只是我的基本預設情景。如果人們對 Delta 變種病毒感到憂慮，那就可能會減緩勞動力市場的復甦，進而拖累美國經濟復甦。」

美 Fed 官員在上週將基準利率維持在接近零的水平，並維持了每月 1200 億美元的購債的承諾，直到就業和通膨方面取得實質性的重大進展。

不過 Fed 也表示，美國經濟已經在實現這些目標方面取得了進展，決策者將在後續舉行的會議上繼續評估進展情況。

經濟學家們認為，這是一個明確訊號，認為 Fed 傾向於在今年底或明年初減少購債，但前提是 Delta 變種病毒導致的感染率飆升不會阻礙美國的經濟復甦。

不過，Kashkari 認為，目前還沒有走到這一步。他表示：「與去年 12 月相較，美國經濟大約恢復了三分之一，所以我們已經取得了一些進展，但是我們仍未走出來，有 700 到 900 萬美國人仍然處在失業的狀態，我們需要讓他們得以重新進入勞動力市場。」