印度央行維持當前低利率不變 上調通膨預期

印度央行周五 (6 日) 將利率維持在歷史低點不變，但上調了通膨預期，並表示將使流動性狀況正常化。

印度央行周五宣布，將其主要貸款利率維持在 4%，並將逆回購利率維持在 3.35% 不變，均符合外界預期。印度的回購利率自去年 5 月以來，就一直穩定在 4% 不變。

央行總裁 Shaktikanta Das 表示，所有成員都投票贊成維持利率的決定，並且以 5 比 1 的多數票支持保持寬鬆的貨幣政策立場。

央行指出，將根據情況盡可能實施寬鬆的貨幣政策，以支持經濟復甦，減輕疫情影響。印度央行還表示，當前通膨壓力主要來自於供給不足。隨著海外供應增加，通膨形勢將有所緩解。

央行還宣布，在 8 月和 9 月期間進行 4 次浮動利率準備金回購拍賣，以恢復正常的流動性操作，並將 2021/22 年的通膨預測從，之前的 5.1% 上調至 5.7% 。

Das 強調，VRRR 窗口純粹是自願的，不應該被解讀為寬鬆政策立場的逆轉。

然而，澳盛銀行分析師認為，高於預期的通膨修正，加上一位成員主張的收緊立場，以及 VRRR 拍賣規模加倍，說明央行已經不那麼鴿派了。

印度股市周五幾乎持平，央行利率決策在收盤後才公布。