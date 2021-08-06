學生返校恐加速Delta病毒蔓延 拜登衝刺12歲以上青少年疫苗接種率

拜登政府持續擴大美國疫苗接種率，專家擔憂 Delta 病毒肆虐之下，學生秋季返校後疫情恐蔓延至校園，周四 (5 日) 宣佈將全力提升 12 歲以上與年輕成年人的疫苗施打率，包括一系列因應措施。

美國 K-12 學制將有超過 5000 萬學生返校，而有 2000 萬學生在未來六周即將重返大學。然而同一時間，傳播力強的 Delta 病毒肆虐使新確診案例激增，尤其在美國接種疫苗低迷的社區。

截至上周，美國 12 至 17 歲族群僅 30% 完全接種疫苗，這讓醫生與專家開始擔心，當數千所學校重新開學時， Delta 病毒很可能會蔓延至校園。

美國總統拜登也在本周公佈大範圍返校計畫，旨在幫助學生、學校和教育工作者在面對 Delta 病毒的隱憂中安全返校。

美國十幾個體育、醫學組織敦促，所有醫療服務機構應在學生體健詢問疫苗接種情況，並告知學生接種管道。美國兒科學會 (AAP) 估計，全美約有 60% 至 70% 的青少年參加有組織的體育活動，這使得秋季體檢將成為鼓勵學生接種疫苗的絕佳機會。

拜登政府還將為學校和學院提供資源，在校園內開設疫苗診所，全美各學區在未來幾周內將與聯邦藥局疫苗分配計畫的藥局合作，各校區至少都須建立一間疫苗診所。

此外，拜登政府自 8 月 7 日至 15 日將舉行一場活動，推動青少年接種疫苗。

美國周一終於達成拜登 70% 美國成年人至少接種一次疫苗的目標，比原定 7 月目標晚大約一個月。截至 8 月 4 日美國當周平均每天接種疫苗約 67.7 萬次，較前一周增加 11%。

目前對 12 歲以下的兒童可接種的疫苗仍然有限，美國食品藥品監督管理局 (FDA) 今年 5 月已允許 12 至 15 歲的兒童可接種輝瑞疫苗，而 Moderna 疫苗正等待 FDA 授權，並計劃擴大 5 至 11 歲兒童的臨床實驗規模。