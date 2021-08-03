拜登疫苗接種率目標晚1個月達成 第一劑人數近日明顯增加

美國疾病管制預防中心 (CDC) 周一 (2 日) 公布數據顯示，全美 70% 成人至少已經完成接種一劑疫苗，比總統拜登設定的 7 月 4 日獨立紀念日期限晚了將近一個月達標，是重要里程碑。Delta 病毒擴散之際，接種率低、疫情嚴重的州，第一劑接種情形明顯增加

專家提醒，全美 70% 成人接種至少一劑疫苗是重要里程碑，但此事不該被視為天花板，接種率需要更進一步提升，因為高傳染力的 Delta 病毒正在肆虐，而美國還有一些地方的疫苗接種率仍低，只有 40% 或 50%。

美國食品藥物管理局 (FDA) 的疫苗和生物產品顧問委員會投票委員 Paul Offit 博士，最近受訪時曾說：「我們需要達到至少 80% 接種率，才能真正擁有某種程度的群體免疫，因為我們面對傳染力相當高的病毒。」

雖然美國在朝群體免疫目標邁進的路上達到重要里程碑，但面對傳染力強的 Delta 病毒仍顯得吃力。CDC 同日公布的數據顯示，美國疫情已經突破去年夏季高峰，七日內平均確診人數在上周五達到 72,790 人，超過去年高峰的約 68,700 人。

CDC 大約一周前修改防疫指引，建議高確診率的地區重啟口罩令，即使是接種完兩劑疫苗的民眾也應佩戴，CNBC 分析，此指引涵蓋的地區人口合計占美國三分之二。

截至周日，全美平均每天施打 66 萬劑疫苗，遠低於 4 月中旬的超過 300 萬劑，但比一周前增加 14%。

其中，接種第一劑疫苗的人數在最近幾天明顯成長，代表有一些之前不願接種疫苗的人改變心意。截至周日的七天平均數據顯示，平均每天配發 43.2 萬劑，比一周前增加 24%。CNBC 分析指出，疫苗接種率低、疫情最嚴重的州，第一劑接種情形明顯增加。

全美各州接種情況不一，哥倫比亞特區和 20 個州的首劑疫苗接種率超過 70%，佛蒙特州、夏威夷州、麻州和康乃狄克州更超過 80%。

但也有 12 州只有不到 60% 民眾接種至少一劑疫苗，排名後段班的包括密西西比 (50%，最低)、懷俄明 (52.2%) 和路易西安那 (53.6%)。

為了提高接種率，拜登上周呼籲各州和地方官員發送 100 美元現金，且未來幾周將在全美學區廣設快閃接種診所，並研擬透過補助計畫鼓勵企業擴大實施有薪疫苗假，除了員工本人，家庭成員有接種需求員工也可請假。