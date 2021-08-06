美1.2兆基建案拚周六表決 共和黨參議員：周四晚間完成辯論

美國參議院為了努力完成兩黨 1.2 兆美元的基建案投票工作，兩黨領導人正在幕後談判，力拼周末表決過關，共和黨參議員周四 (5 日) 表示，最快周四晚間有望結束辯論。

共和黨第二號人物、參議員圖恩 (John Thune) 表示，多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 有可能在周四提出結束辯論的動議，允許參議院在本周末前能完成該法案的審議工作。

共和黨參議員柯寧 (John Cornyn) 也說，參議院將基建案修訂條例進行表決。

舒默說：「如果我們今晚還是無法達成協議，將需要對修訂條例進行額外表決。」

只要基建案表決通過，參議院有望開始制定預算框架，民主黨希望該框架能為今年晚些時候 3.5 兆美元的「人文基建設施法案」鋪路。不過，包含交通、基建委員會主席迪法索 (Peter DeFazio) 的一些資深民主黨眾議員，仍對 1.2 兆美元法案缺乏足夠的氣候措施表示擔憂。

CBO：10 年將增 2560 億美元預算赤字

美國國會預算辦公室 (CBO) 表示，拜登政府推出財政政策將使美國 10 年內增加 2560 億美元的赤字，不過，相對的 1.2 兆美元基建案將為道路、橋樑建設提供資金，並為農村地區提供網路設備建設，擴大網路服務範圍。

然而，共和黨參議員提里斯 (Thom Tillis) 表示，他不認為 CBO 的調查結果會影響議員對該法案的支持，主因於該機構沒有考慮到該法案一些收入條款對減少赤字的助益。

CBO 表示，該法案將在未來 10 年內使美國政府收入增加 500 億美元，並增加 4150 億美元的可自由支配支出，而參議員們預估基建案還將額外貢獻 570 億美元的經濟成長收入，以及 530 億美元未使用的聯邦失業救濟基金。

共和黨參議員波特曼 (Rob Portman) 和民主黨參議員席納瑪 (Kyrsten Sinema) 表示，CBO 在評估中包含的收入有限，這項措施中的新支出能透過新的資金來源所抵消。