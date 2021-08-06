〈美股盤後〉股東變心Robinhood暴跌 標普、那指雙雙創下新高

週四 (5 日) 美國上週初請失業金人數下滑，符合市場預期，提振華爾街對週五非農數據的信心，加上對基礎建設案的樂觀情緒，美股三大指數收紅，道瓊漲逾 270 點，標普、那指雙雙創下收盤新高，Robinhood 則因機構股東出售消息而暴跌。

政經消息方面，美國總統拜登週四簽署行政令，美國設定 2030 年電動車總銷量，占美國汽車銷量的一半，包括福特、通用汽車等數十家傳統汽車大廠皆予以支持。

美商務部公布數據顯示，6 月份商品和服務貿易逆差增長 6.7%，擴至 757 億美元，創下新高紀錄，主因是企業投資與家庭支出大幅助長進口需求。

美國國會預算處 (CBO) 週四預估，兩黨基建法案恐將使美國預算赤字在 10 年內增加 2560 億美元。

美國財務部長葉倫近期呼籲採取非常規措施，暫停對幾個聯邦雇員退休和福利基金的新投資，以避免聯邦政府借款債務上限，她還敦促國會儘快採取行動，提高或凍結舉債上限。

參議院少數黨領袖麥康奈爾週四表態，共和黨不會幫助民主黨投票支持提高債務上限。

聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週四預測，美國經濟復甦進展迅速，勞動力市場改善，寬鬆政策可能比預期更早撤回，他還公開反對央行數位貨幣 (CBDC)，他主張，數位美元無法解決美國經濟目前面臨的任何問題。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 認為，若新冠變種病毒影響就業市場復甦，可能會給 Fed 縮減購債計畫帶來變數。

拜登週四簽署一份備忘錄，對在美的香港人提供暫時性的「避風港」，延長其居留時間 18 個月。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.0 億例，死亡數突破 426 萬例。美國累計確診超過 3539 萬例，累計死亡數超過 61.5 萬。印度累計確診超過 3181 萬例，巴西累計確診 2006 萬例。

美公衛權威佛奇稱，隨之而來的新冠病毒突變可能比 Delta 更具傳染性，Delta 染疫患者呼吸道中的病毒數量，平均約是感染原始毒株者的 1,000 倍。

週四 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 271.58 點，或 0.78%，收 35,064.25 點。

那斯達克指數上漲 114.58 點，或 0.78%，收 14,895.12 點。

標普 500 指數上漲 26.44 點，或 0.6%，收 4,429.1 點。

費城半導體指數下跌 12.4 點，或 0.36%，收 3,424.5 點。

標普 11 大板塊僅醫療保健和材料板塊下滑，能源、金融、公用事業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.075%；臉書 (FB-US) 漲 1.13%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.63%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.05%。

道瓊成分股多收高。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.62%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.39%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 1.86%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.46%。

費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 漲 0.63%；AMD (AMD-US) 下跌 5.41%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.34%；美光 (MU-US) 跌 0.60%；高通 (QCOM-US) 跌 0.94%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 1.79%。

台股 ADR 集體上漲。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.40%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.59%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 5.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.42%。

企業新聞

Robinhood (HOOD-US) 暴跌 27.59% 至每股 50.97 美元。根據美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，Robinhood 機構大股東 New Enterprise Associates 和 Andreessen affiliates 已申請出售約 9800 萬股股票

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.52% 至每股 714.63 美元。拜登週四舉行活動宣傳電動汽車，座上嘉賓有通用汽車、福特汽車和 Stellantis NV，卻漏掉特斯拉。執行長馬斯克推文抱怨：「特斯拉沒有被邀請很詭異。」

通用 (GM-US) 上漲 3.26%、福特 (F-US) 上漲 3.01%、Stellantis NV (STLA-US) 小跌 0.049%。

蘋果 (AAPL-US) 收漲 0.075% 上漲 147.06 美元。該公司宣布圓滿完成 23 億美元、2028 年到期的公司債發售工作。

美國疫苖研發公司諾瓦瓦克斯 (Novavax) (NVAX-US) 收紅 5.54% 至每股 236.20 美元，盤後該股價下滑逾 6%。諾瓦瓦克斯原定今年第 3 季向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請使用授權，該公司盤後宣布延至第四季。

經濟數據

美國上週 (7/31) 初領失業金報 38.5 萬人，預期 38.3 萬人，前值自 40.0 萬人下修至 39.9 萬人

美國上週 (7/24) 續領失業金報 293 萬人，預期 325.5 萬人，前值自 326.9 萬人上調至 329.6 萬人

華爾街分析

非農就業報告預計將成為聯準會 (Fed) 考慮何時縮減購債 (Taper) 的關鍵數據。

Edward Jones 投資策略師 Angelo Kourkafas 稱：「週五即將公布的非農數據將是本週的重大事件，因為這對 Fed 行動有很大的直接影響，週五非農和 9 月的非農就業數據對決定縮減購債規模、時間和步伐至關重要。」

瑞信策略師 Jonathan Golub 表示：「市場近期漲勢的推動力，主要來自異常強勁的財報，幾乎沒有跡象表明，這種狀態不會延續到年底和明年。」

不過 Golub 表示：「但投資人將開始看到一些行業、類股出現走跌，將有更多的板塊進行輪動。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主