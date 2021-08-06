〈美股盤後〉股東變心Robinhood暴跌 標普、那指雙雙創下新高

週四 (5 日) 美國上週初請失業金人數下滑，符合市場預期，提振華爾街對週五非農數據的信心，加上對基礎建設案的樂觀情緒，美股三大指數收紅，道瓊漲逾 270 點，標普、那指雙雙創下收盤新高，Robinhood 則因機構股東出售消息而暴跌。
政經消息方面，美國總統拜登週四簽署行政令，美國設定 2030 年電動車總銷量，占美國汽車銷量的一半，包括福特、通用汽車等數十家傳統汽車大廠皆予以支持。
美商務部公布數據顯示，6 月份商品和服務貿易逆差增長 6.7%，擴至 757 億美元，創下新高紀錄，主因是企業投資與家庭支出大幅助長進口需求。
美國國會預算處 (CBO) 週四預估，兩黨基建法案恐將使美國預算赤字在 10 年內增加 2560 億美元。
美國財務部長葉倫近期呼籲採取非常規措施，暫停對幾個聯邦雇員退休和福利基金的新投資，以避免聯邦政府借款債務上限，她還敦促國會儘快採取行動，提高或凍結舉債上限。
參議院少數黨領袖麥康奈爾週四表態，共和黨不會幫助民主黨投票支持提高債務上限。
聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週四預測，美國經濟復甦進展迅速，勞動力市場改善，寬鬆政策可能比預期更早撤回，他還公開反對央行數位貨幣 (CBDC)，他主張，數位美元無法解決美國經濟目前面臨的任何問題。
明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 認為，若新冠變種病毒影響就業市場復甦，可能會給 Fed 縮減購債計畫帶來變數。
拜登週四簽署一份備忘錄，對在美的香港人提供暫時性的「避風港」，延長其居留時間 18 個月。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.0 億例，死亡數突破 426 萬例。美國累計確診超過 3539 萬例，累計死亡數超過 61.5 萬。印度累計確診超過 3181 萬例，巴西累計確診 2006 萬例。
美公衛權威佛奇稱，隨之而來的新冠病毒突變可能比 Delta 更具傳染性，Delta 染疫患者呼吸道中的病毒數量，平均約是感染原始毒株者的 1,000 倍。
週四 (5 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 271.58 點，或 0.78%，收 35,064.25 點。
- 那斯達克指數上漲 114.58 點，或 0.78%，收 14,895.12 點。
- 標普 500 指數上漲 26.44 點，或 0.6%，收 4,429.1 點。
- 費城半導體指數下跌 12.4 點，或 0.36%，收 3,424.5 點。
焦點個股
科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.075%；臉書 (FB-US) 漲 1.13%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.63%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.05%。
道瓊成分股多收高。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.62%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.39%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 1.86%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.46%。
費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 漲 0.63%；AMD (AMD-US) 下跌 5.41%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.34%；美光 (MU-US) 跌 0.60%；高通 (QCOM-US) 跌 0.94%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 1.79%。
台股 ADR 集體上漲。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.40%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.59%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 5.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.42%。
企業新聞
Robinhood (HOOD-US) 暴跌 27.59% 至每股 50.97 美元。根據美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，Robinhood 機構大股東 New Enterprise Associates 和 Andreessen affiliates 已申請出售約 9800 萬股股票
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.52% 至每股 714.63 美元。拜登週四舉行活動宣傳電動汽車，座上嘉賓有通用汽車、福特汽車和 Stellantis NV，卻漏掉特斯拉。執行長馬斯克推文抱怨：「特斯拉沒有被邀請很詭異。」
通用 (GM-US) 上漲 3.26%、福特 (F-US) 上漲 3.01%、Stellantis NV (STLA-US) 小跌 0.049%。
蘋果 (AAPL-US) 收漲 0.075% 上漲 147.06 美元。該公司宣布圓滿完成 23 億美元、2028 年到期的公司債發售工作。
美國疫苖研發公司諾瓦瓦克斯 (Novavax) (NVAX-US) 收紅 5.54% 至每股 236.20 美元，盤後該股價下滑逾 6%。諾瓦瓦克斯原定今年第 3 季向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請使用授權，該公司盤後宣布延至第四季。
經濟數據
- 美國上週 (7/31) 初領失業金報 38.5 萬人，預期 38.3 萬人，前值自 40.0 萬人下修至 39.9 萬人
- 美國上週 (7/24) 續領失業金報 293 萬人，預期 325.5 萬人，前值自 326.9 萬人上調至 329.6 萬人
華爾街分析
非農就業報告預計將成為聯準會 (Fed) 考慮何時縮減購債 (Taper) 的關鍵數據。
Edward Jones 投資策略師 Angelo Kourkafas 稱：「週五即將公布的非農數據將是本週的重大事件，因為這對 Fed 行動有很大的直接影響，週五非農和 9 月的非農就業數據對決定縮減購債規模、時間和步伐至關重要。」
瑞信策略師 Jonathan Golub 表示：「市場近期漲勢的推動力，主要來自異常強勁的財報，幾乎沒有跡象表明，這種狀態不會延續到年底和明年。」
不過 Golub 表示：「但投資人將開始看到一些行業、類股出現走跌，將有更多的板塊進行輪動。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主