年內復飛有望? 傳波音737MAX飛往中國展開測試

《路透社》報導，數名知情人士透露，美國航太巨擘波音公司 (BA-US) 的一架「737MAX」客機為了到中國展開測試飛行，已於 4 日當天從美國西雅圖近郊金恩郡 (King County) 的波音機場 (Boeing Field) 啟程飛往中國，預定在飛航途中會經過夏威夷。

根據全球航班資訊網站《Flightradar24》的資料，該架波音 737MAX 應該已於當地時間上午 8:17 起飛。

依照其中一位消息人士的說法，中國政府與波音公司最近幾天為了 737MAX 客機的飛航許可問題，正持續針對測試飛行及各項檢查的時間表加以調整。不過目前還沒有確切時間，整個流程需花費多少時間也都還不清楚。

波音公司的公關負責人拒絕對這項消息直接評論，不過他強調，波音公司為了讓全世界的監管當局更清楚 737MAX 做了哪些改善，在完成認證手續之前會持續給予協助。

737MAX 是波音公司的銷售主力，目前全球已有 175 個國家、約 30 家航空公司再度承認該型客機的飛航，但是中國當局仍尚未解除 737MAX 的飛航禁令。波音公司執行長凱爾洪 (Dave Calhoun) 曾在上個星期表示，盼於 2021 年內取得飛航許可的期待不變。