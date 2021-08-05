〈財報〉雲端、商用需求助攻 威騰Q4表現亮眼 看好奇亞幣新興市場

硬碟大廠威騰電子 (WDC-US) 周三 (4 日) 公布 2021 會計年度第四季財報，營收遠勝市場預期，並發布對新年度第一季的樂觀展望，威騰認為雲端需求成長，商用需求則正在復甦，新興的奇亞幣也有望成為未來新興市場。

威騰電子第四季 (7/2 止) 營收為 49 億美元，年增 19%，大幅優於華爾街預期的 45 億美元，non-GAAP 每股盈餘為 2.16 美元，優於去年同期 1.02 美元，也優於華爾街預估的 1.49 美元。

威騰電子預估在 non-GAAP 會計準則下，2022 會計年度第一季營收區間落在 49 億至 51 億美元，EPS 介於 2.25 至 2.55 美元，毛利率則在 33% 至 35% 之間。

華爾街預期第一季營收為 49 億美元，EPS 預估為 2 美元。

展望當前市況，執行長 David Goeckeler 表示，雲端市場硬碟需求旺，中型企業需求強勁。Flash 方面有更多的客戶仍看好市況，整體需求環境良好，威騰正在盡最全力滿足需求。

Goeckeler 說，奇亞幣這類的空間證明 (Proof of space) 加密貨幣在第四季初成為硬碟新興終端市場，對硬碟的需求也有所增加。威騰相信這類加密貨幣未來會為硬碟產業提供絕佳的機會，該公司正密切關注需求的可持續性。

Q4 各部門表現

Goeckeler 表示，第四季營收、毛利率和 EPS 表現超出公司預期。本季出色表現主要受益於雲端客戶需求的成長和企業需求的復甦、產品線與廣大通路。

終端市場來看，威騰表示，受惠筆電和桌機硬碟強勁需求推動，客戶設備營收 22 億美元，較去年同期成長 13%，較第三季增加 8% 。資料中心設備的營收為 18 億美元，年增 6%，季增 44%。客戶解決方案營收 9.77 億美元，年增 42%，季增 10% 。

此外，由於商用需求有所回升， 商用 NVMe SSD 需求優於公司的預期，18 TB HAMR 技術 HDD 出貨量優於預期，目前已與一家雲端巨頭完成認證，進一步提高商用 SSD 需求。