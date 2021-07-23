波音成道瓊本月表現第2差成分股 專家：目前別碰波音

美國飛機製造商波音 (BA-US) 在 7 月份下跌了 7%，是道瓊指數本月表現第二差的成分股，僅優於美國連鎖藥局 Walgreens。儘管有投行看好該股，但專家仍警告表示，目前別碰波音。

TradingAnalysis.com 董事總經理 Todd Gordon 在接受採訪時解釋了他曾持有但如今逐步減持的原因。他表示：「如果只看圖表，它已經失去了自 2009 年以來的上升趨勢，我認為，直到它回到 285 美元美上方，否則別去碰波音。」

Gordon 也表示，波音近期一直在努力解決的一些問題，包括部分機型 (如 787 夢幻客機) 的減產和製造問題，也是投資者應謹慎的原因。波音週四收於 220.87 美元，自 2020 年 3 月以來，該股股價格從未超過 285 美元。

Joule Financial 創辦人 Quint Tatro 也表示，波音正在採取的措施是積極的，像是削減股息以保護現金流，資產負債表也有了很大改善，顯然波音將有能力參與經濟重啟。

但是，他也認為此時不宜買進波音，因為似乎每次獲得動能看起來要好轉時，波音都會遭遇到一些逆風，他認為暫時不應投入波音，未來會有更好的機會。

隨著旅遊潮回溫，波音計畫在今年秋天將 737 Max 產量提升最多至 42 架，但是波音的增產計畫還須視市場需求、供應鏈穩定度、存貨交付進度等因素而定。

近期以來，美國聯邦航空總署 (FAA) 持續針對波音的一些安全措施進行批判，並在 2 月份對波音處以 660 萬美元的罰款，原因是該公司未能遵守 2015 年的安全協議。