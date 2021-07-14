波音787減產、737 MAX訂單遭取消 股價下挫逾4%

美國飛機製造商波音 (BA-US) 周二（13 日）表示，因缺陷問題將削減 787 夢幻客機產量，此外 737 MAX 的訂單也遭杜拜航空取消一部分，雙重打擊讓波音在疫情過後的復甦路上走得坎坷，當日股價應聲重挫逾 4%。

波音估計，今年 787 夢幻客機的交付數量不如預期，恐為約 100 架庫存的不到一半。波音將繼續對該型號客機進行昂貴的檢修，以解決飛機缺陷。

波音並未披露 787 夢幻客機新的生產率，僅表示將會暫時低於目前的每月 5 架。

Vertical Research Partners 分析師 Robert Stallard 在一份客戶報告中表示，降低生產量比下修交貨預期更重要，因為整個供應鏈都將受波及，畢竟供應鏈不是喊停就能停。

除此之外，阿聯的杜拜航空（flydubai）周二表示已與波音達成協議，將 737 MAX 的交付數量減少 65 架。據波音公司網站數據，該公司總共訂購 251 架 MAX 噴射飛機，目前已交付 16 架。

上述負面消息傳出後，波音當日股價應聲下跌 4.23% 至每股 228.20 美元。

波音表示，今年到目前為止，一共交付 156 架各機型的飛機，而 2020 年全年交付 157 架。

自去年底以來，波音 737 MAX 與 787 夢幻客機頻頻傳出電力設備與其他問題。波音今年 5 月暫停 787 夢幻客機交付，是自去年年底發現 787 夢幻客機間隙過大問題暫停交付後，第二次暫停交機。

波音表示，將會爭取時間確保飛機在交付達到最佳品質，也補充說新發現的缺陷並不會對飛安構成直接威脅。

美國聯邦航空總署 (FAA) 則表示，將對波音的數據進行審查，確認是否對已投入商用的 787 夢幻客機進行維修。