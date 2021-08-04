中國外擴轉向內縮 市場經濟岌岌可危

根據《財訊》報導，自從滴滴出行 6 月 30 日在美國 IPO，掛牌三天就遭中國以防範國家數據安全為由，對公司展開審查；寒蟬效應造成中資大數據、平台服務型企業的恐慌。中國近期密集整治互聯網、教育等企業，政策大轉向，明顯由「外擴」轉向「內縮」。

《財訊》報導指出，從 2020 年 11 月初中國政府叫停阿里巴巴旗下螞蟻金服的陸港股雙掛牌，對阿里巴巴處以反壟斷罰款，一直到今年對平台、教育、外送、音樂、視頻等企業的諸多限制；其中，「教育類企業放棄營利目標」應該是共產主義最赤裸裸的亮牌，企業經營多年累積的資源，在一夕被「充公」。

歸納中國政府各式監管，目標就是更加收緊意識形態主導權，並介入大數據企業，以進一步管理人民資訊。以網路、新科技為基礎的新創企業，只要喝過「洋墨水」，在互聯網上面有影響力、外資股東多、在美國上市，這些企業都不可靠，必須要收緊管理。中國政策大轉向，這當然不是由民間所發動，必然是自上而下的意志，用絕對的權力貫徹執行。

回到經濟層面，中國肆意收緊上市公司的營運限制，結果就是 7 月以來，股市對中資股的追殺。螞蟻事件至今，中資股的股價變化可視為政策祭旗、政策支持的指標，代表中國政府對待企業的冰火二重天，除去鋁、石油等原物料以外，方向很清楚，第一是與外國連結深的企業，必須進行整改，例如互聯網、大數據、教育等，尤其是和意識形態、群眾聚集有關的企業最要抓在手上。

第二是沒有國外上市的，政府掌控力強，以後也最可能分到資源，尤以 A 股為代表，例如電池的寧德時代、長城汽車、專長於監視的海康威視等；港股則以體育用品股李寧、安踏，從美國回歸的中芯為代表，這足以看出中國政策支持、或者至少不打壓的方向。

8 月，中國必須面對許多大事，包括黨的北戴河會議、美國對武漢病毒溯源報告的期限，都考驗著習近平的應變能力。而台灣在中國內縮的過程中，占有重要地位，除了眼前所見站對邊的機會，也背負著過去與中國緊密連結的包袱，也將迎來巨大變局。