中國令補教業不得上市融資 中概教育股面臨退市危機

中國政府上周六 (24 日) 發布義務教育「雙減」政策，規定學科類培訓機構不得上市融資，且須統一登記為非營利機構。外媒指出，該新規對教培機構的打擊是「一步到位」，恐讓產業步入寒冬，中國教育股也面臨退市危機。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，稱是為深入貫徹黨的 19 大和 19 屆五中全會精神，切實提升學校育人水平，持續規範校外培訓 (包括線上培訓和線下培訓)，有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔 (簡稱雙減)。

《意見》規定，不再審批新的義務教育端學科類校外培訓機構；現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構；學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假組織學科類培訓。

在《意見》公布前日，消息就遭中外媒體披露外洩，導致中概教育股上周五 (23 日) 集體暴跌，新東方、好未來、高途教育 ADR 早盤全數腰斬一半以上，當日市值共蒸發 1092 億人民幣。

校外培訓機構人士稱，新規意味著學科類培訓機構無法做強做大，無法上市或變通上市利用資金。多鯨資本合伙人葛文偉估計，大約有人民幣 2000 億元的資金因此被迫沉澱在教培行業裡，暫時出不去了。

花旗報告指出，最大的負面消息來自周末和假期補習的禁令，以及所有教培機構變成非營利組織，且嚴格規範補習的時間、範圍甚至學費，讓教培企業的經營空間被極大壓縮。

而已經在美國、香港上市的好未來、新東方、高途等培訓機構，除了正在經歷的股價「跳水」，也面臨合規經營的壓力，需要深度調整業務構成，甚至面臨是否要退市的問題；；而正準備上市的學科類培訓機搆，上市大門則被關閉。