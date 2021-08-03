【Wen姐筆記】8月短多拚逆轉 電傳配搶下首勝 500關站穩卡要緊

台股 8 月第一個交易日，短多推出「電子傳產配」王牌，果然以一日轉折之姿，搶回短線控盤權，昨日並在台積電拉尾助攻下，收上 17503.28 點，雖成交值縮至 4401 億元，但多方確認定海神針發威，重返反彈之路。至於台股多方是否從此即一片坦途? 順利挑戰月線? 17500 點城池必須守穩最要緊! 關鍵點位為 17447、17520 與 17588 點。

多方昨日演出漂亮的一日轉折，其中收復 17300 點城池是重要關鍵，兩端哨站為 17282 與 17311 點，17333 點與 17355 點成為短反彈重要戰略據點， 17400 點城池如能成為補給站，兩端哨站為 17388 與 17422 點。多方才有機會繼續北上。而 17447 點與 17500 點城池，為多方北上的第二場硬仗，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，最好能收復 17555 點，多方才取得再次挑戰月線的門票。17600 點城池與兩端哨站為 17588 與 17616 點，而 17636、17666 點至 17700 點區域，則是多方最艱苦的硬仗區。

但如 17282 點棄守，短多的控盤權還是有掉球疑慮，如要維持區間盤整，17253 與 17200 點城池不宜棄守，17200 點兩端哨站為 17222 與 17183 點，如再棄守 17153 點，還是得提防多方這波反彈僅為逃命。

電子與傳產搭配，成為台股多方最佳的雙打組合! 電子半導體族群陸續公布半年報，並召開法說會，如財報繳出亮眼成績，同時對第三季展望較明朗者，較有機會吸引法人青睞。而傳產族群部分，航海王與鋼鐵人們對於盤勢的影響，仍舉足輕重，不過傳產族群較為不利的狀況為籌碼較亂，得看法人臉色，昨日強攻的中鋼，即是三大法人同步買超力拱的最佳範例。但如相對融資增加比例較高，法人買超有限，則投資人還是得做好避震避暈的準備! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)