〈台股盤中〉17500點多空膠著對抗 銅漲價、LED題材領頭輪動

台股在昨日強彈後，今 (3) 日再度陷入狹幅震盪，以小跌 14 點開出後一度上漲 30 點，盤中在 17500 點附近狹幅震盪，上市櫃公司仍有近 6 成的個股處在偏多整理紅盤上，部分族群如電池材料、電線電纜和 LED 等轉強，持續維持個股輪動格局。

由於銅最大生產國智利 3 個礦場恐因勞資無法達成協議同時罷工，市場預料銅價恐將再飆高，激勵相關族群先行出現補漲態勢。

其中，電池材料族群今日以立凱 - KY 漲停最強勢，長園科也漲半根停板左右，不過，美琪瑪和康普暫壓抑在平盤附近左右。

而第一銅反彈超過 6%，也激勵電線電纜相關個股轉強，華榮、華電漲 4% 上下，大亞漲逾 2%，宏泰、華新和億泰均穩在盤上。

隨著各大廠陸續推出採用 MiniLED 技術的產品，LED 族群落後補漲的態勢延續，華興漲停，光鋐漲半根停板，光磊漲逾 4%，佰鴻、鼎元、健策和億光均漲逾 2%。

不過，鋼鐵族群成為壓盤重心之一，燁興和榮剛跌逾 4%，新鋼、佳大跌 3% 上下，建錩、高興昌、春源、海光、大成鋼、燁輝、中鋼、盛餘和聚亨等均跌超過 2%，而中鴻、新光鋼、威致、東和鋼鐵、允強、官田鋼和美亞等也跌逾 1.5%。

而航運族群再度走弱，台驊投控跌逾 3.5%，宅配通、嘉里大榮跌 2%，華航、長榮航、長榮、慧洋 - KY、中菲行、裕民、中航、榮運等均由紅翻黑，僅正德、四維航和陽明穩守紅盤上，而建新國際因 6 月自結數亮眼亮漲停燈。

元大投顧表示，美國第二季經濟成長率為 6.5% 低於市場預期，再加上疫情再度延燒，就業數據恐將放緩，聯準會的超寬鬆政策在年底前預料不會改變，現階段加權指數在季均線附近暫獲支撐，不過，上方還橫亙著月線和 7 月上旬形成的 M 頭反壓，接下來處高檔震盪機率仍偏高。

統一投顧認為，從技術面來看，各期均線還有 10 日線和月線仍處下彎，大盤上檔壓力在月線 17630 點位置，而下檔支撐在季線 17170 點。