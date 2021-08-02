蔡明彰觀點：台股先蹲後跳 半年報績優股領先上漲

今天報告的主題是「台股先蹲後跳 半年報績優股領先上漲」。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股上半年績效亮麗，大漲 3,023 點或漲幅 20.5％，7 月漲多修正，下跌 508 點或跌幅 2.9％。8 月中旬公告上半年財報，傳產、電子、金融都有好成績，預料台股先蹲後跳，8 月上半月下探季線，反覆築底，下半月攻勢再起，再次挑戰 18,000 點。

目前 Delta 病毒快速在美國傳播，不少專家預測美國在 2～3 週內重返確診高峰水準，雖不至於美國重新封城，但美國第二季 GDP 僅成長 6.5％，低於預期的 8.4％，已亮出警訊。

美國標普 500 今年來累計上漲 17％，現在本益比 21.4 倍，遠高於歷史平均值的 15.4 倍，美國股市估值已來到逾 20 年最高，並不便宜之下，標普 500 7 月仍上漲 2.3％，美股為何比亞股走勢較強？主因聯準會無限量 QE，市場資金太多，追逐股票，中國官方 7 月收緊監管措施，拖累科技、教育及地產板塊下跌，國際資金損失慘重，彌補績效將其他股票拋售。

上海股市 7 月大跌 5.4％，創兩年來最大跌幅，全球最自由進出的香港股市 7 月更重挫 9.9％，創 2018 年 10 月以來最大單月跌幅。亞洲股市內其他股市難以獨善其身。東京股市 7 月大跌 5.2％，韓國股市 7 月下跌 2.9％，所以台股下跌 2.9％，相當合理。

台股最大賣壓來自外資，7 月賣超 1,231 億元，今年來累計賣超 5,196 億元。觀察台股 8 月先蹲後跳的兩大外在環境因素，注意美國 7 月非農就業報告若優於預期，則 8 月底舉行的全球央行會議，聯準會可能對外正式宣佈年底縮減 QE，美股就會有補跌風險，將牽動外資加大台股的賣超，反之就業報告不如預期，聯準會宣佈收縮 QE 的時機再往後延，美股可望再刷新歷史高點，當然會帶動台股攻萬八，外資將被迫認錯回補。

其次，香港股市走勢可視為國際資金對亞股的信心指標，目前恆生指數失守年線，若 8 月續弱，則牽動亞股再跌，反之港股強彈站回年線，台股 8 月先蹲後跳就無懸念。

注意週一盤中恆指彈升逾 1％後，台股明顯轉強，收盤守住季線，漲升逾 200 點，說穿了現階段台股是信心的考驗，不相信台股後市仍有資金行情的投資人，及經不起震盪換手的浮額都會被洗出來。

萬寶投顧蔡明彰強調，由於這次台股修正發生在半年報公告之前，因此半年報的績優股將在 8 月領先上漲。已發佈半年報的高價 IC 設計聯詠 (3034-TW)、矽創(8016-TW)、晶豪科(3006-TW) 帶領電子股上漲，但同樣半年報亮眼的傳產股，上半年漲幅太大，籌碼較凌亂，發動半年報行情的時間會稍晚，不過股價越壓縮，將來上漲力道越強，研判完整公告半年報，市場終將發現傳產股經過 7 月來的修正，股價再度充滿魅力。

航運、鋼鐵的持股信心動搖，最主要問題在於市場不認為下半年及明年維持高獲利，所以趁現在是最好的出場時機，也許再經過一段時間，大家發現傳產的航運、鋼鐵，其基本面沒有轉弱，這種看走眼的股票漲起來就很可怕。

萬寶投顧蔡明彰強調，為什麼最初的主流看法是錯誤的？因為多數人看圖說故事，只要鋼鐵、航運漲多回檔，股價破線就一定是產業基本面變壞。

鋼鐵下半年利潤將超過第二季的高點，7 月來中國各地鋼鐵去產能逐漸落實，上半年中國粗鋼產量增加 6,431 萬噸，因而下半年要加速減產，第四季應是鋼鐵業減產最密集期間，去產能使上游原料鐵礦石價格看跌。

7 月份鐵礦石主力合約跌幅 11.85％，居所有商品期貨跌幅之首，但中國 5 月 1 日取消 146 項鋼鐵的出口退稅，8 月 1 日取消 23 項鋼鐵的出口退稅，連續兩波，所有鋼鐵產品的出口退稅都取消，因而導致中國及全球鋼價走穩，鐵礦石下跌，但鋼價上揚，表示鋼鐵的利差擴大，產品利差擴大，股價當然看好。

過去 20 年壓抑台灣鋼鐵業利潤最大的元兇是中國鋼鐵產能過剩，大舉出口到全世界，打壞全球鋼鐵業的價格，現在中國去產能，減少出口，加上美國即將通過 8 年 1.2 兆美元基建計劃，未來需求倍數增加，台灣鋼鐵業今年獲利不是最高峰，股價也不是多頭終點。

中鋼 (2002-TW) 估上半年 EPS 1.8 元，全年挑戰 4 元，本益比 8 倍，可望成為 8 月法人優先佈局對象。燁輝 (2023-TW)、盛餘(2029-TW) 的鍍鋅烤漆鋼捲，除了建築裝潢外也用於太陽能，太陽能正是美國基建重要一環，燁輝、盛餘今年 EPS 分別估 3 元及 4.2 元，明年進一步成長。

台塑集團上半年大賺 1,300 億元，全年目標 3,000 億元，令人關注塑化業獲利，在石油居高不下，塑化產品利差依然不錯，但近來塑化股跌深，週一台聚 (1304-TW)、亞聚(1308-TW)、華夏(1305-TW)、聯成(1313-TW) 出現明顯反彈。

傳產股跌最深是航運貨櫃三雄，長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 高點來下跌 40～50％，但全球塞港高運價一直到年底都沒改變，最快明年第一季，中國農曆年才會回跌，連續三年全球新船建造的供給少於 3％，但需求更增加，因此明年貨櫃輪運價也不會反轉，可是航運股短線籌碼整理未充分，如果融資再減及市場對反彈不要期待太高，8 月中旬後反攻將會令市場大吃一驚。

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