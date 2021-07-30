高盛：中國監管擴大到全產業機率低 港股評等降至中性

針對中國對網科、教育等產業的監管升溫所引發的一連串港股的大幅波動，高盛發表的最新報告指出，中國對於部份產業的極端監管不太可能擴大到所有企業。但目前要對中概股的保持樂觀看法也為時過早。

高盛表示近期中國的監管政策反映出，一旦某產業被視為觸及大眾利益，或是重要的政策目標，例如人口增長和提升人均可支配收入，中國當局會將社會平等及穩定性的考量優先於資本市場，雖然推出的相關政策以長遠來看有利於社會平等，但卻會引發中概股自 2018 年以來最猛烈的拋售潮。

(圖片: AFP)

高盛提出 4 個方向讓投資人衡量中國政府帶來的監管風險，包括產業壟斷性、VIE 架構 (境外公司，主業在中國境內) 的監管缺口、數據安全及滲透度、社會平等性。

根據這框架，顯示媒體、製藥、消費性服務如教育均可能不符比例的曝露於監管風險。至於成長型類股如軟體、半導體、綠色能源、自動化等相對可免於監管打壓，並且是十四五規劃的重要發展焦點。

高盛指稱近期中國政府一連串監管政策，從持續性、強度、範圍到新規發布速度，都是史無前例緊縮。

高盛認為，雖然目前中國科技股或民營企業的低估值具吸引力，未來 12 個月預測本益比將低於歷史平均 1 個標準差，並對比美股有明顯的折價。但如果未來企業成長前景因監管環境改變而有高度不確定性，利用本益比來評估這些中概股值不值得買進恐不是一個好指標。

高盛將中國離岸股市評等由加碼降至中性，但重申在岸 A 股市場的加碼評等。

