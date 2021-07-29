〈陸港盤後〉中國政府、官媒齊護盤 港股報復性反彈

市場傳出中國證監會於周三 (28 日) 晚間與數家外資舉行線上會議，試圖穩定陸港股市，周四(29 日)A 股三大指數開高震盪。在中國官方護盤的消息傳出之下，投資人風險偏好急升，半導體、新能源、稀土等類股帶頭上漲。

風險性高的創業板指表現一枝獨秀，收盤更是首度超越上證指數。而上證受到銀行、保險、白酒等權值股下滑的拖累之下，漲幅明顯不如其它指數。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.25 兆元，較前一個交易日小幅下滑人民幣 200 億元，目前 A 股已連續七個交易日成交金額破兆。

港股方面，受到中國證監會有意安撫外資的舉動之下，今日港股跳空開高，恒指在開盤大漲逾 700 點後，雖然一度出現賣壓，但隨後在網科股飆漲的支撐之下，恒指一路走揚，終場收在今日相對高點。

科技類股走出陰霾出現近期少見的狂漲走勢，恒科指數勁揚 8%，收在今日最高點，創下指數推出以來單日最大漲幅。中國網科三雄「ATM」阿里巴巴 (9988-HK) 大漲逾 7%、市值王騰訊 (700-HK) 狂飆 10%、美團 (3690-HK) 勁揚逾 9%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.49%，報 3411.75 點；科創 50 指數勁揚 4.59%，報 1588.47 點；深證成指大漲 3.04%，報 14515.32 點；創業板指狂飆 5.32%，報 3459.72 點。

恒生指數大漲 3.3%，報 26315.32 點、恒生科技指數跳漲 8%，報 6958.77 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 42.28 億元，其中滬股通賣超人民幣 18.27 億元，深股通買超人民幣 60.55 億元。

法人觀點

國泰君安認為，這波 A 股下跌主要是因為短線因素紛擾所致，對指數影響偏短線，指數大跌是逢低佈局的時機。消息面上，新華社昨日深夜發文稱中國資本市場發展的基礎依然穩固，新華社針對股市發言極為罕見，這讓投資人的恐慌情緒有所舒緩。

從基本面來看，決定市場中期走勢的經濟、政策、資金等大的方向依然未改變。下半年中國 CPI 將下滑，無風險利率將走低，有利股市進一步上揚。至於從長期角度來看，增量資金分批流入股市的大方向也未改變。

