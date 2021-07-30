〈台股盤前要聞〉日月光Q3營收拚新高、遠東新營運雙喜 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，日月光投控營運長吳田玉指出，封測產能 2022 年恐持續緊缺一整年，法人估第三季營收季增 21-25%，將創歷史新高；遠東新營運雙喜，不僅打進亞馬遜供應鏈，下半年開始出貨，瑜珈品牌 Lululemon 的訂單，今年也將翻倍。以下是今 (30) 日必看重要財經新聞。

日月光 Q3 營收季增 2 成以上衝新高 產能估缺到 2023 年

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 昨 (29) 日召開法說會，營運長吳田玉表示，目前需求比先前看起來強勁，不僅下半年產能持續供不應求，緊缺態勢將一路延續至 2022 年全年，預計最快 2023 年才有機會達供需平衡，打破外資預期封測第四季供需會紓解的看法。閱讀全文...

遠東新徐旭東報雙喜 奪亞馬遜大單 Lululemon 出貨也倍増

遠東集團股東會由遠東新 (1402-TW) 壓軸登場，董事長徐旭東表示，Recycle 再生環保成為服飾品牌的趨勢，遠東新擁有一貫化的優勢，近期已打進全球電商龍頭亞馬遜 (Amazon) 供應鏈，下半年開始出貨，另外瑜珈品牌 Lululemon 的訂單，今年也將翻倍。閱讀全文...

友達 IT、商用需求接棒 估 Q3 面板價格續揚 5%

面板大廠友達 (2409-TW) 第二季受惠面板價量齊揚，單季大賺 195 億元，展望第三季，友達預期，產能利用率可望維持第二季 95% 高檔，整體面板平均價格將續揚 5%，出貨量則在 IT、商用需求回溫下，同步看增約 2-4%。閱讀全文...

穩懋 Q2 毛利率超標 匯損干擾純益季減 15% EPS 2.32 元寫 2 年低點

穩懋 (3105-TW) 昨 (29) 日召開法說並公告第二季自結財報，本季毛利率 35.7%，優於上季法說個 31-33%，優預期，但受業外匯損衝擊，稅後純益 9.3 億元，季減 15%、年減 44%，每股純益 2.32 元；上半年稅後純益 20.25 億元，年減 37%，每股純益 5.04 元。閱讀全文...

GIS 平板、筆電動能強下半年營運優 全年資本支出上看 80 億元

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 昨 (29) 日召開股東會，展望下半年，董事長暨總經理周賢穎認為，筆電、平板動能仍將延續，加上客戶新品推出，下半年營運將優於上半年，因應產能需求，今年將持續著重成都廠平板、筆電產能擴充，估全年資本支出將達約 70-80 億元、年增逾 4 成。閱讀全文...

台塑今年營運樂觀 林健男：全年拚賺逾一股本創新高

台塑四寶股東會最後一棒由昨 (29) 日的台塑 (1301-TW) 壓軸，董事長林健男指出，下半年隨著經濟活動恢復正常，加上中美兩國擴大基礎建設，有利推升石化品需求，今年拚賺超過 1 股本，營運登峰。閱讀全文...

台股加持！壽險業上半年獲利續締新猷 淨值單月暴增 1756 億元

在台股頻頻攻高帶動下，壽險業今 (2021) 年上半年累計大賺 2592 億元，不但繳出年增 155.9% 的好成績，且早在上個月就已經超越去年全年獲利，持續創歷史紀錄；壽險業單月淨值也水漲船高、增加 1756 億元。閱讀全文...

央行理監事會 看我國暫無升息或降息空間

台灣央行昨 (29) 日公布第二季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，全體理事均贊同政策利率維持不變，有理事提出，我國暫時無升息空間，也無降息空間，即便降息，效果也有限。閱讀全文...

運價高漲趨勢未變 陽明 9 月再加收 GRI 2 個月內五度漲價

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 對客戶發出做新通知，自 9 月 1 日起將再加收綜合費率附加費 (GRI)，這是陽明繼 7 月 1 日、7 月 15 日、8 月 1 日和 8 月 15 日加收 GRI 費用後，短短 2 個月第五度調漲運費。閱讀全文...

矽創 Q2 每股大賺 13 元 上半年獲利近 2 股本

矽創 (8016-TW) 昨 (29) 日公佈第二季自結，稅後純益 15.6 億元，季增 98.22%，年增 434%，每股稅後純益 13 元，上半年稅後純益 23.47 億元，年增 303%，每股稅後純益 19.55 元；受惠驅動晶片價格強漲，矽創不僅第二季大賺超過 1 股本，上半年獲利也接近 2 股本，獲利能力驚人，同步寫下歷史新高。閱讀全文...

台郡 Q3 營收上看 100 億元

軟板廠台郡 (6269-TW) 昨 (29) 日召開法人說明會，就第三季營運展望來看，由於新增對 TWS 耳機軟板及美系主要客戶新系列手機 LCP(液晶材料基板) 高頻天線出貨，財務長熊雅士指出，預估台郡第三季營收將突破 100 億元；同時，在出貨 LCP 高頻天線比重增加挹注下，毛利率將有表現。閱讀全文...

遠東新 Q2 純益 35.17 億元季增 3 成 EPS 0.71 元 3 年來最佳

遠東新 (1402-TW) 昨 (29) 日公告第二季財報，稅後純益 35.17 億元，季增 29.6%、年增 60.9%，每股純益 0.71 元，3 年來單季新高；上半年稅後純益 62.31 億元，年增 68.9%，每股純益 1.25 元。閱讀全文...