〈中國管制鋼材出口〉擴大取消退稅品項 中鋼、中鴻受惠最大

中國持續宣布自 8 月 1 日起，取消出口退稅品種額外增加 23 項，主要針對冷軋鋼捲、鍍鋅以及電磁鋼片等鋼品，法人看好，將持續為國際鋼價提供支撐，點名中鋼 (2002-TW) 及子公司中鴻 (2014-TW) 受惠最深外，燁輝 (2023-TW)、盛餘 (2029-TW) 等也可望成為此次中國擴大限制鋼品出口的受惠者。

中國為解決國內供需吃緊、鋼價飆漲的情況，自 5 月起才針對 146 鋼品取消出口退稅，當時以大宗熱軋鋼材為主，但在鋼價依舊居高不墜下，中國財政部再度出手，將 23 項鋼品列入取消退稅政策中。

而從此次新增品項來看，中鋼跟中鴻都有冷軋、鍍鋅鋼材，此外，中鋼也有電磁鋼片、中鴻則有鑽油用的油管，因此被點名是此次受惠最大的國內業者；此外，冷軋、鍍鋅比重較高的燁輝以及盛餘，可望成為新的受惠者。

此外，中國鉻鐵 8 月 1 日起提高出口稅至 40%，高純生鐵提高至 20%。法人分析，以中國此次一系列政策來看，循序漸進的從最上游原料、大宗鋼材依序取消出口退稅、提高稅率，依此邏輯，若後續中國鋼價仍未見修正，熱、冷軋鋼捲出口稅率提高也不無可能。

彭博近日材引述知情人士指出，中國傳出考慮對熱軋鋼捲等鋼品出口課徵更多關稅，以達成限制國內產量和抑制價格飆漲的雙重目標，稅率介於 10-25% 之間。