〈台塑股東會〉今年營運樂觀 林健男：全年拚賺逾一股本創新高

台塑四寶股東會最後一棒由今 (29) 日的台塑 (1301-TW) 壓軸，董事長林健男指出，下半年隨著經濟活動恢復正常，加上中美兩國擴大基礎建設，有利推升石化品需求，今年拚賺超過 1 股本，營運登峰。

林健男指出，上半年因疫苗施打、全球經濟復甦力道強勁，加上美國德州石化廠因暴風雪停工、海運缺櫃、缺艙，造成全球石化產品市場，區域性供需失衡，價格大漲，利差擴大，稅前淨利 426 億元，每股稅前盈餘 6.7 元，創同期新高。

展望下半年，林健男表示，隨著世界主要經濟體疫苗施打普及、疫情解封，經濟活動恢復正常，報復性消費需求商機可期，加上中國和美國擴大基礎建設，有利石化產品需求增長。

此外，國際能源預測機構普遍認為，原油價格持穩走高，可望支撐石化產品價格，林健男正面看待營運展望，拚全年獲利創歷史新高。

不過，林健男也說，下半年國際市場仍充滿不確定性，包括變種病毒疫情發展及各國疫苗施打普及度不一，是否拖累全球經濟復甦腳步；中美貿易談判發展；通膨疑慮升溫；各國是否縮減量化寬鬆 (QE) 規模。

面對疫情衝擊及氣候變遷風險，台塑在投資方面，目前進行中的海內外擴建及去瓶頸工程共 7 案，總投資金額 518 億元，包括台灣 PP 及 PVC 去瓶頸、高雄洲際二期石化專區，寧波丙烷脫氫 (PDH) 廠、EVA 去瓶頸，及美國德州 PP-3 擴建，未來計畫推動的海內外擴建及去瓶頸工程共 9 案，總投資金額 1252 億元。

台塑 7 月初公佈自結財報，第二季稅後純益 202 億元，季增 35.2%，每股純益 3.18 元，創單季新高；上半年稅後純益 351 億元，較去年同期轉盈，EPS 5.53 元，寫歷年同期新高。