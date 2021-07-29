〈友達法說〉IT、商用需求接棒 估Q3面板價格續揚5%

面板大廠友達 (2409-TW) 第二季受惠面板價量齊揚，單季大賺 195 億元，展望第三季，友達預期，產能利用率可望維持第二季 95% 高檔，整體面板平均價格將續揚 5%，出貨量則在 IT、商用需求回溫下，同步看增約 2-4%。

董事長彭双浪表示，第二季產業面臨疫情、缺料、匯差等挑戰，但受惠各應用面板需求持續暢旺，加上面板價格延續漲勢，公司也透過產品組合優化，推升單季營收、獲利表現大幅成長。

展望未來，彭双浪認為，市場供需存在雜音來自三大面向，包含宅經濟需求降溫、價格強漲、先進國家疫情降溫解封等，但從需求端觀察，品牌廠逐步將主力放在大尺寸高階電視，有利主攻大尺寸高階市場的友達，整體通路庫存則仍維持健康水準。

彭双浪進一步指出，下半年電視需求維持強勁，僅品牌廠調整尺寸策略，IT 面板則受惠疫情催生混合工作娛樂型態，加上各國解封後，預期企業、政府將恢復設備添購，其他包含零售、工控、PID、商用、醫療也可望逐步回溫。

供給端方面，彭双浪表示，韓廠延後退出、中國同業產能擴充，從實際產能數字觀察，對產業影響程度有限，預期未來新產能將不會如過往大量且集中開出，加上零組件缺料預期在 2-3 年內仍未緩解，也將影響產業新產能實際開出進程。

彭双浪仍樂觀看待下半年營運，預期產業供需仍維持在平衡狀態，強調友達將維持穩健經營，並逐步展開雙軸轉型具體行動方案，目標成為顯示技術結合 AIoT 解決方案的領導廠商。