〈遠東新股東會〉徐旭東報雙喜 遠東新奪亞馬遜大單 lululemon出貨也倍増

遠東集團股東會由遠東新 (1402-TW) 壓軸登場，董事長徐旭東表示，Recycle 再生環保成為服飾品牌的趨勢，遠東新擁有一貫化的優勢，近期已打進全球電商龍頭亞馬遜 (Amazon) 供應鏈，下半年開始出貨，另外瑜珈品牌 Lululemon 的訂單，今年也將翻倍。

據了解，亞馬遜是親自找上遠東新談合作，顯見遠東新的布局完善，獲國際級大客戶青睞，遠東新將提供上游到下游的綠色供應鏈生產，協助打造自有品牌服飾。

為了因應需求增加，遠東新也加大擴產力道，徐旭東認為，今、明 2 年的資本支出會有明顯的成長，其中日本廠將進入第三期擴建，將增設 10 萬噸再生聚酯工廠產能。

徐旭東表示，目前再生環保成為國際趨勢，遠東新上游到下游布局多年，最早跟 Nike、愛迪達等合作，從 50% 的產品採用再生材料，到現在邁向 70% 甚至走向 100%。

徐旭東指出，遠東新再生技術領先、又有一貫化優勢，客戶下單力道加大，包含 Lululemon 也擴大下單力道，今年出貨量將倍增。

目前遠東新再生事業基地橫跨台灣、中國、日本及美國，徐旭東透露，未來將增加越南、菲律賓等生產據點，並持續擴充全球產能，目標 2025 年公司再生聚酯產能將達 86.5 萬噸，不僅穩固綠色產業領導地位，也是奠定獲利成長基礎。

除了再生聚酯應用外，徐旭東表示，電動車、自駕車也是很大的商機，尤其輕量化、安全性都要提升，遠東新的安全帶、安全氣囊、輪胎簾布等都將扮演關鍵角色，有助出貨大幅成長，遠東新也將因應電動車需求擴充相關產能。