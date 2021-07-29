〈GIS股東會〉平板、筆電動能強下半年營運優 全年資本支出上看80億元

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (29) 日召開股東會，展望下半年，董事長暨總經理周賢穎認為，筆電、平板動能仍將延續，加上客戶新品推出，下半年營運將優於上半年，因應產能需求，今年將持續著重成都廠平板、筆電產能擴充，估全年資本支出將達約 70-80 億元、年增逾 4 成。

周賢穎表示，近年著重中尺寸、屏下指紋應用擴產，上半年已投入 50 億元擴充平板產線，下半年預估再投入約 30 億元，鎖定筆電應用，預期今明兩年完成擴充後，整體平板月產能將提升至 250-300 萬台、筆電也將達每月 200 萬台水準。

展望今年，周賢穎指出，上半年營運維持高檔，僅 2 月受季節性影響，隨著客戶新品在第二季陸續發表，下半年營運將優於上半年，但上半年基期高，估成長幅度將較往年收斂，全年則以平板成長動能最強、筆電居次。

周賢穎認為，現階段包含半導體、東南亞疫情仍是影響下半年供應鏈最大變數。

產品營收比重方面，業成去年平板營收占比達 58%，手機占 18%、筆電及其他則占約 24%，周賢穎預期，今年平板比重將超過 6 成，筆電也可望在第四季新品推出後，較 18% 提升，手機則估再小幅下滑。