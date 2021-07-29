矽創Q2每股大賺13元 上半年獲利近2股本

矽創 (8016-TW) 今 (29) 日公佈第二季自結，稅後純益 15.6 億元，季增 98.22%，年增 434%，每股稅後純益 13 元，上半年稅後純益 23.47 億元，年增 303%，每股稅後純益 19.55 元；受惠驅動晶片價格強漲，矽創不僅第二季大賺超過 1 股本，上半年獲利也接近 2 股本，獲利能力驚人，同步寫下歷史新高。

矽創第二季營收 55.35 億元，季增 36.9%，年增 109%，營益率 37.85%，季增 9.71 個百分點，年增 22,71 個百分點，稅後純益 15.6 億元，季增 98.22%，年增 434%，每股稅後純益 13 元。

矽創上半年營收 95.77 億元，年增 65.59%，營益率 33.75%，年增 14.81 個百分點，稅後純益 23.47 億元，年增 303%，每股稅後純益 19.55 元。

矽創旗下昇佳 (6732-TW) 今日也公告自結，上半年營收 27.67 億元，年增 16.51%，營益率 31.44%，年增 1.4 個百分點，稅後純益 7.46 億元，年增 16.74%，每股稅後純益 15.26 元。.

驅動晶片價格自去年第四季起開始調漲，隨著第二季晶圓代工廠再度調漲代工費用，矽創等業者也同步調漲，將成本轉嫁給客戶，推升獲利成長，展望第三季，由於驅動晶片缺口仍大，加上成本再度走揚，矽創獲利也可望維持高檔。

另外，儘管昇佳第二季受京元電停工影響，但隨著協力廠恢復生產，昇佳出貨也恢復正常，新品手機後相機色溫與防閃爍感測器，最快在第三季放量出貨，有助營收重返成長，也可挹注母公司矽創營運。