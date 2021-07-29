〈穩懋法說〉Q2毛利率超標 匯損干擾純益季減15% EPS 2.32元寫2年低點

穩懋 (3105-TW) 今 (29) 日召開法說並公告第二季自結財報，本季毛利率 35.7%，優於上季法說個 31-33%，優預期，但受業外匯損衝擊，稅後純益 9.3 億元，季減 15%、年減 44%，每股純益 2.32 元；上半年稅後純益 20.25 億元，年減 37%，每股純益 5.04 元。

穩懋第二季營收 61.95 億元，季增 3%、年增 2%；毛利率 35.7%，季增 2.2 個百分點、年減 9.1 個百分點；營益率 22.7%，季增 2.8 個百分點、年減 10.9 個百分點；稅後純益 9.3 億元，季減 15%、年減 44%，每股純益 2.32 元。

穩懋上半年營收 122.04 億元，年增 1%、毛利率 34.6%，年減 9.3 個百分點、營益率 21.3%，年減 11.5 個百分點，稅後純益 20.25 億元，年減 37%，每股純益 5.04 元。

與前次法說給出的展望相比，穩懋第二季營收達預測上緣，毛利率則優於預期，穩懋表示，第二季除了基礎建設 (Infrastructure) 維持第一季的水準外，手機行動網路功率放大器 (cellular PA) 營收成長雙位數、中國 fabless 客戶動能明顯提升，產品組合回到較佳的情況，推升毛利率表現。

不過，由於第二季新台幣匯率強升，穩懋業外也面臨匯損壓力，光是匯損就達 3.48 億元、整體業外虧損 2.83 億元，因而拖累獲利表現。

以產品組合來看，穩懋第二季手機行動網路功率放大器 50-55%、基礎建設 15-20%、Wi-Fi 10-15%、其他 14%。