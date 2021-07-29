美國散戶湧進市場抄底 鎖定被機構拋售的中概科技股

北京對中國企業的大力整頓，讓華爾街都雞飛狗跳，而散戶則認為這是逢低買進的良機，再次大舉湧入。

據 Vanda Research 數據，散戶們周二 (27 日) 以創紀錄的 17 億美元買入金額，阻擋了美股的下滑。

Vanda 在報告中說，散戶一直在買的，包括了中國電動汽車製造商蔚來 (NIO-US) 和小鵬 (XPEV-US)，以及電子商務巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 集團的股票。其中，蔚來至少獲得了 1.05 億美元的投資。

蔚來股價 (鉅亨網圖表)

Vanda 指出，由於擔心積累大量客戶數據的電動汽車製造商，可能成為北京的下一個目標，機構投資者拋售了這些股票，但散戶的看法不同，總體而言，受監管打擊影響的股票周一流入 2.39 億美元，約占散戶總購買量的 14%。

這支以 Robinhood 為大本營的部隊，也將資金砸向包括科技股在內的 ETF。

全球最大的 ETF、規模 3830 億美元的 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)，周二出現 3 月份以來最大的資金流入，增加了 35.5 億美元。

另一支規模 1,820 億美元的 Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ)，也得到 4.74 億美元進帳，過去 4 天流入總額超過 32 億美元。

中國試圖在教育和科技等多個領域實施深遠改革，帶來了陸港股的動盪，以及中概股的直線滑落，美股科技股也受到波及。但對散戶而言，他們看到了大跌的進場機會。

Vanda 分析師 Ben Onatibia 和 Giacomo Pierantoni 指出，購買新的廉價中國股票，意味著散戶交易者行為的轉變，他們已經變成了表現不佳股票的抄底買家。