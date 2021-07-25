從科技到教育 中國下一步嚴管房地產？

中國國務院、中國人行，及中國住建部等八大部門，接連針對中國房地產業發出調控訊號，將對保障性租賃住宅和房地產調控工作作出部署，再度強調「房住不炒」，已有山雨欲來風滿樓的氛圍。

從中國中央主管機關的表態來看，對於未來房地產的管控幾乎涵蓋產業的全方面，包含土地、資金、房地產市場秩序整頓等。其中，加速發展保障性住宅再次被放到第一位、持續加強房地產金融管制等關鍵字眼，引發產業熱議，特別是恒大集團在中國爆發出資產被凍結一事後。

(圖片: AFP)

業內認為中國政府對房地產的調控，呈現出越來越精細的趨勢。在房地產管理機制不斷改善的情況下，未來市場將以「穩」為主，過去房地產高槓桿擴張的情形已難再現。

面對新情況、新問題，中國下半年房地產調控力道將進一步加強，熱門城市的房市調控將延續常態化趨勢。至於土地市場升溫的城市將加速改變後續土地拍賣規則，長江三角部分熱門城市短期內調控升級預期上升。

上海銀行業搶先開出第一槍，立即將首購族房貸利率從目前的 4.65% 調整至 5%，第二套房貸利率從 5.25% 上調至 5.7%。同時，強化房屋交易登記管理，將贈與住宅轉讓納入房屋交易檢核範圍，對贈與當事人不符合住宅限購政策者，不予辦理交易登記手續。

58 安居客房產研究院表示，從最新的房市調控政策來看，金融方面的調控最為重要，在房住不炒、三穩 (穩地價、穩房價、穩預期) 目標上，金融調控目的在推進三條紅線的嚴格落實，通過降低槓桿來防範房地產市場的風險。

