重啟經濟股漲勢已死！下一場怎麼買？

Wolfe Research 分析師表示，Fed 以成長為導向的貨幣政策將繼續有利於大型成長股。

事實證明，Fed 的寬鬆貨幣政策在新冠疫情大流行期間，高度有效地提供了流動性並維持企業運作。然而，其通膨後果已經顯現，6 月份消費者物價指數創下 2008 年以來最大升幅。

Wolfe 首席投資策略師 Chris Senyek 與其團隊希望 Fed 將考慮減少採購抵押貸款支持的證券 (MBS)。

Senyek 寫道，目前，央行的鴿派立場「應該會進一步擴大股市泡沫」這會導致通膨持續下去，而非「短暫性」。然而， Delta 變種病毒引起的擔憂加劇，Fed 現在不太可能縮減規模。

有鑑於此，Senyek 認為，大型股將受益最大，因為大型股是目前由貨幣政策驅動的股市泡沫一部分。與小型股相比，大型股遠期本益比 (P/E) 有更高的溢價，表明比起價值股，鴿派立場更能提振成長股。

就產業而言，Senyek 寫道，通信服務和科技是市場流動性的最大受益者，因為它們與 Fed 的資產負債表資產高度相關，且很大程度上獨立於工業領域大宗商品價格，意味著它們不太容易受到通貨膨脹的影響。

Senyek 預期金融股將下跌，因為該產業很大程度上與 Fed 的資產負債表資產呈現負相關。

儘管經濟重啟具有強大的潛力，但由於對 delta 新冠變種病毒的擔憂，Senyek 調降非必需消費品股的評級。有別於許多分析師調升酒店、度假村和遊輪股之舉，Senyek 認為，該子團體將無法滿足消費者支出反彈的高度預期。