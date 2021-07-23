郭明錤：精元剪刀剪導光板獲蘋果驗證 明年供貨比重達5成

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2021年7月23號10點59分

天風國際分析師郭明錤今 (23) 日出具最新報告指出，鍵盤廠精元 (2387-TW) 旗下剪刀剪鍵盤導光板已通過蘋果 (APPLE)(APPL-US) 品質驗證，預計今年下半年開始大量生產與出貨，打破茂林 - KY(4935-TW)過去兩年獨家供應的地位，明年供貨比重將攀升至 50%。

郭明錤預測，精元將於今年下半年開始大量生產 MacBook 鍵盤用的導光板，並應用在新 MacBook Pro 與既有 MacBook 機型，將打破茂林 - KY2 年獨家供應導光板的地位。

郭明錤表示，Apple 會避免零部件僅一家供應商，因此會導入第二家導光板供應商，有助於 Apple 降低供應風險與提高議價力，而精元開發導光板已兩年，因此取得訂單機會高，據最新產業調查顯示，精元的導光板近期已通過 Apple 的品質驗證，且品質與茂林相似。

郭明錤認為，精元導光板若順利出貨，今年下半年供貨比重有望來到 35%，明年再攀升至 50%，另外，加上導光板毛利率較鍵盤高 30–40%，有望挹注精元下半年每股純益 0.3–0.5 元、明年 1.2–1.5 元。

郭明錤看好，精元未來成長動能將來自 MacBook 剪刀剪鍵盤的導光板訂單、iPad 巧控鍵盤滲透率提升，以及組裝 MacBook 剪刀腳鍵盤與導光板，預計兩年後，精元將組裝 MacBook 剪刀腳鍵盤與導光板，不僅有助 Apple 降低供應鏈管理複雜度，對精元垂直整合進一步提升獲利。

郭明錤認為，Apple 一但決定由精元與緯創組裝鍵盤與導光板，精元因是鍵盤主要供應商，故也將成為導光板主要供應商。

郭明錤推測，Apple 2022 年中發佈新款 MacBook Air，此新機型將配備 13.3 吋 mini LED 顯示器，若零組件缺料有望持續改善，新款 MacBook Air 與 Apple Silicon 將升級，預估明年 MacBook 出貨量成長至 2000–2200 萬部，年增約 2 成。