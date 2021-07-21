蘋果全面升級 傳明年推全iPhone5G機型、低價6.7吋手機 Mini成絕響

日經亞洲 (Nikkei Asia) 引述知情人士報導，明年發表的 iPhone 所有機種都將支援 5G 網路，包括兩年來首次改版的平價 iPhone SE3，顯示蘋果 (AAPL-US) 希望這款已占公司過半營收的產品能找到新的銷售動能。

知情人士說，蘋果明年不會推出任何 4G 手機，即使是入門價位的 SE，新版本也將支援 5G 網路。此外，蘋果明年也不再推出新 iPhone Mini。

根據這篇發自台北的報導，平價 5G iPhone 最快明年上半年上市，將搭載蘋果自家的 A15 處理器，和預料今年秋天問世的 iPhone 13 相同，而 5G 連網晶片採用高通的 X60。SE3 外觀類似更新的 iPhone 8，擁有 4.7 吋 OLED 螢幕。

2016 年推出的 iPhone SE 是帶動蘋果手機銷售的生力軍，最近的版本在去年 4 月發表，售價從 399 美元起跳，遠低於 699 美元的 iPhone 12 Mini。

然而 12 Mini 推出以來銷售始終差強人意，今年第 1 季曾傳出因需求不如預期而砍單，今年訂單據說也低於去年的水準。

多個消息來源都指出，雖然蘋果 2022 年可能砍掉 Mini 款式，但將新增相對平價的 6.7 吋版本，代表較高定價的機種一共仍有四款，為兩款 6.1 吋 iPhone、兩款 6.7 吋 iPhone。

一名知情人士說：「明年很可能沒有 Mini，但出現 iPhone Pro Max 相對平價的版本，不過明年 iPhone 款式的設計細節還沒有確定下來。」

蘋果也磨刀霍霍為下半年新品做準備，包括 MacBook Pro、AirPods 3，後者將在下個月量產，iPhone 13 則預定 8 月開始量產。

先前知情人士透露，蘋果已要求供應商到明年 1 月底前生產多達 9500 萬支。天風國際分析師郭明錤先前預估，2021 年 iPhone 出貨量將達 2.3 億支。