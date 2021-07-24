殖利率回落+借貸成本低 美股股票回購環境佳 華爾街看好這五檔

在疫情爆發前，美股公司常使用自由現金流買回庫藏股，隨著目前 10 年期美債殖利率已回落至 1.3% 以下，華爾街認為股票資產吸引力仍強，再加上企業借貸成本仍處於低檔，選出五檔今年回購力道可期的股票。

摩根大通 (J.P.Morgan) 的數據顯示，今年美股企業宣布實施的股票回購規模已達到 4310 億美元，超過 2020 年的 3070 億美元。摩根大通策略師 Dubravko Lakos-Bujas 表示，今年企業回購規模將會繼續成長，12 個月總回購規模未來將突破先前的 1 兆美元紀錄。

歷史上而言，大部分執行股票回購都是由科技公司和銀行為主，蘋果 (AAPL-US) 和美銀 (BAC-US) 分別宣布將執行 900 億美元和 250 億美元的回購，谷歌 (GOOGL-US) 也在 4 月宣布 500 億美元的回購。

Lakos-Bujas 表示，預估標普 500 指數成份股明年回購規模將達 8750 億美元，並支付 5750 億美元的股利，為投資人提供 3.9% 的預估股票殖利率，在目前 10 年期美債殖利率回落之際，這將提高股票資產的吸引力。

除此之外，富國證券美國股票策略師 Christopher Harvey 表示，對許多標普 500 指數成份股而言，現階段借貸環境借款幾乎和美國政府一樣便宜，投資級公司債和公債的利差不到 1 個百分點，而同時美國經濟持續以穩健的速度成長，有利企業發行債務和回購股票。

Harvey 看好今年將有強勁股票回購的股票包含消費與商用品的跨國企業 Newell Brands (NWL-US) 、 銀行股 Discover Financial Services (DFS-US)、網通設備大廠思科 (CSCO-US)、航太與工業零件商 Textron (TXT-US)，以及銷售腎臟、心血管等藥物生技公司 Amgen (AMGN-US)。

Harvey 表示，這些企業 2018、2019 年積極回購股票，但 2020 年因疫情回購活動大幅下降，目前同時擁有大量現金，此外，與標普 500 指數成分股相比，這幾家估值較低，並對重啟議題更為敏感，這有利於未來經濟恢復對企業營收的貢獻。