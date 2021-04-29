〈財報〉蘋果Q2超預期！各產品營收再交兩位數成長、砸900億美元買庫藏股 盤後跳漲

蘋果 (AAPL-US) 周三 (28 日) 盤後發布 2021 會計年度第 2 季財報，營收、獲利遠勝華爾街預期，各項產品業績連兩季交出兩位數成長，最受關注的 iPhone 銷售成長 65.5%。蘋果仍未發布財測，董事會宣布將加發 7% 股利和執行 900 億美元庫藏股，盤後一度跳漲逾 4%，截稿前漲幅維持在 2% 以上。

Q2(3 月 27 日止) 財報關鍵數字

EPS：1.40 美元 vs. 0.99 美元 (Refinitiv 分析師預期)

營收：895.8 億美元 vs. 773.6 億美元 (Refinitiv 分析師預期)

毛利率：42.5% vs. 39.8%(Refinitiv 分析師預期)

蘋果第 2 季營收勁增 54% 至 895.8 億美元，獲利翻倍成長為 2.36 億美元，折合每股獲利 1.4 美元，都優於市場預期。

以蘋果歷年第 2 季毛利率來看，最新的 42.5% 也遠高於過去通常位處的 38-39% 區間。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在財報聲明中說：「蘋果正處於各產品線廣泛創新的時期，將在人們從疫情走向更美好世界的過程中致力幫助團隊和社區，措施包括全新的 iMac 和 iPad Pro，並且延伸到我們即將提供給電網的 8GW 乾淨能源，以及未來五年投資美國 4300 億美元的計畫。」

蘋果再度以疫情不確定性為由未發布財測，延續自疫情爆發以來的作法。

各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：年增 65.5% 至 479.4 億美元 vs. 414.3 億美元

Mac 營收：年增 70.1% 至 91 億美元 vs. 68.6 億美元

iPad 營收：年增 78.9% 至 78 億美元 vs. 55.8 億美元

可穿戴設備、家用設備和配件營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：年增 24% 至 78.3 億美元 vs. 77.9 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：年增 26.7% 至 169 億美元 vs. 155.7 億美元

蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 表示，各地區和各產品線都在第 2 季交出強勁的兩位數成長，使活躍裝置數量攀上空前新高。

iPhone 業績勁增逾 65%，沖淡了投資人對 5G iPhone 成長周期可能減緩的疑慮。Mac 和 iPad 業績成長更雙雙超過 70%。

第 2 季數字還未統計 3 月發表的 iPad Pro 和 iMac，這些新品之後預料將帶來更多成長。

庫克受訪時說：「首次購買 Mac 的消費者很強勁，增幅只略低於 50%。中國數字甚至更高，超過三分之二，顯示人們在工作上偏好使用 Mac。」

大中華地區銷售恢復成長，年增 87％至 177.3 億美元，雖然這一點和去年同期中國實施防疫封鎖措施導致的低比較基期有關。歐洲、美洲等地區營收也攀升。

庫克表示，蘋果服務的訂閱用戶數累計超過 6.6 億名，比前一季增加 4000 萬，是加速成長。但 App Store 正面臨監管挑戰，和 Epic Games 的官司下周展開。

蘋果第 2 季營運現金流 240 億美元，回饋將近 230 億美元給股東。

蘋果董事會把股利提高 7% 至每股 0.22 美元，5 月 13 日發放，5 月 10 日前持股者可領取。

董事會並宣布 900 億美元庫藏股計畫，規模遠大於去年的 500 億美元和 2019 年的 750 億美元。