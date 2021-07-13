船員苦等疫苗到來 航運危機短期難解

彭博報導，全球海路貿易運輸中斷的情況預料還會延續一段時間，因為世界各地大部分船員都還沒接種疫苗，加劇目前已經很吃緊的航運供應鏈，甚至可能拖累全球的經濟復甦步調。

世界各地確診增加，一些港口仍禁止開發中國家船員進入，這些開發中國家是船員主要來源地，且正在等待疫苗到來。

國際航運商會 (ICS) 主席 Esben Poulsson 說：「這是一場完美風暴。新病毒株擴散，毫無疑問讓情況惡化。市場對商品的需求並未緩解，船員更替不夠快，政府還在逃避現實。」

最近兩起事件凸顯航運業的危機恐怕只會變得更糟。今年 5 月，一艘載著感染 Delta 病毒菲律賓船員的船隻在印尼靠岸，造成數十名醫療人員染疫，一名水手喪命。而中國廣東繁忙的鹽田港，因為一名碼頭工人染疫使深圳疫情擴大，運作停擺好幾周，全球海運陷入一片混亂。

Gard P&I 表示，因感染新冠病毒申請理賠的件數近期激增，4 到 5 月期間，全球船隻至少發生 100 起感染事件，而且每一件都涉及多名船員染疫。去年 7 到 8 月疫情高峰期間，共發生將近 80 起感染事件，159 人染疫。

馬士基 (AP Moller-Maersk A/S) 執行董事 Rene Piil Pedersen 說，現在情況像是各處有野火燃燒，可能很快就會燎原。

雖然美國等地已經開始為船員施打疫苗，但主要仍仰賴船員母國接種。目前全球 160 萬船員超過一半來自印度、菲律賓或印尼等發展中國家，而這些國家的疫苗接種進度遠遠落後已開發國家。

ICS 預估迄今全球僅 3.5 萬至 4 萬、約 2.5% 船員接種疫苗。在印尼為例，馬士基等公司正與政府合作，為員工採購疫苗。

香港大學流行病學和生物統計學教授 Ben Cowling 表示，最簡單的解決方法是每個港口都設置診所，並替所有經過的船員提供疫苗接種。但很多地方目前無法做到這一點，只有少數國家得以仿效美國，不分國籍為所有入港的船員施打疫苗。

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