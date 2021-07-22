現代Q2純益暴增逾4倍 估晶片短缺下半年好轉

現代汽車 (Hyundai) 週四 (22 日) 公布今年第 2 季財報，受惠高級車品牌 Genesis 和電動車 Ioniq 5 強勁銷售，營業利潤寫近 7 年新高，淨利也大增逾 4 倍，不過現代警告，原物料價格和晶片供應不穩，恐對 Q3 銷售造成影響，但下半年晶片缺貨情況可望好轉。

現代截至 6 月 30 日的 Q2 營收報 30.3 兆韓元，年增 38.7%，營業利潤報 1.89 兆韓元，年增 219.5%，為 2014 年第 2 季以來最高水平，淨利報 1.98 兆韓元，年增 425.5%

現代 Q2 全球銷量達 103.1 萬，年增 46.5%，韓國銷量年減 11%，其他市場銷量年增 73.6%。

現代汽表示，全球經濟自疫情復甦，持續刺激汽車需求，旗下 SUV 車款和豪華轎車品牌 Genesis 銷售均推動銷量增長，激勵措施減少也幫助推升營收及獲利能力。

由於晶片持續缺貨，現代 Q2 暫時關閉全球部分工廠，為了降低衝擊，甚至砍掉較不受歡迎車款產線，導致庫存下滑，該公司預計，5 月和 6 月的生產中斷可能對 Q3 銷售造成一些影響。

現代指出，考慮到原物料價格波動和車用晶片供應不穩，預計下半年銷售額年增幅可能放緩，但晶片短缺情況可望從第 3 季起逐漸好轉，未來將加強與主要半導體公司的合作夥伴關係，維持穩定供應條件。