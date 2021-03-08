賓士決定在德國自行生產電動車用電池芯

根據《日本經濟新聞》報導，德國賓士 5 日表示，將自行生產電動車核心零組件之一的電池芯。賓士將在德國南部的重要生產據點斯圖加特 (Stuttgart) 投資數億歐元，預計從 2023 年展開小規模量產。原本從外部採購的電池芯未來改成自家生產後，可加速汽車電動化腳步。

賓士德國的斯圖加特下圖爾凱姆 (Stuttgart-Untertürkheim) 工廠，長久以來是汽車引擎重要生產據點，在未來將轉型為電動車研發重要基地。除了電池之外，也將進行電動車驅動馬達的研發生產。在電池芯方面，除了基礎研究與設計之外，為了少量生產也將興建全新工廠。

截至目前，賓士公司表示電動車所使用的電池芯，都是從韓國與中國廠商取得，雖然未來仍會以外部採購為主，但賓士也將透過自行生產來提升電池質量。

在電動車使用的電池方面，德國福斯與美國通用等，也都與電池廠商合作來生產電池。

賓士在斯圖加特下圖爾凱姆工廠的引擎及變速箱生產，將會階段性的結束。賓士汽車表示，員工人數將因此減少。當地媒體報導，該工廠員工人數將減少 4 千人、大約 2 成左右。

去年 10 月賓士宣布，將逐漸縮小汽柴油引擎的投資，預計 2030 年前種類將減少 7 成。