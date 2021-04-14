德銀看好賓士純電動車EQS成「特斯拉鬥士」 可望翻轉傳統車廠格局

德意志銀行 (Deutsche Bank) 表示，戴姆勒 (Daimler AG) 旗下賓士 (Mercedes-Benz) 最新全電動豪華車款 EQS 有望翻轉投資人的品牌認知，甚至在電動車世代中改變傳統車廠的格局，成為所謂的「特斯拉鬥士」(Tesla fighter)。

賓士豪華電動車 EQS 預計周四 (15 日) 發表，德銀指出，EQS 續航里程數將高達 770 公里，使其成為市場上續航力最強的電動車，分析師認為市面上可能只有特斯拉 (TSLA-US) 的 Model S Plaid + 可望與之競爭。

以 Tim Rokossa 為首的德意志銀行分析師認為，EQS 很可能為電動車的技術特徵、設計以及品質樹立標竿，豪華內裝加上超大螢幕「MBUX Hyperscreen」將使 EQS 成為市場上首個真正的豪華版純電動汽車。

賓士首先在 2018 年的 CES 展上提出 MBUX Hyperscreen 概念，今年初正式發表這項資訊娛樂系統，56 吋的一體化巨型螢幕同時掌握 12.3 吋的儀表板、17.7 吋的中央控制台以及 12.3 吋的駕駛座觸控螢幕，堪稱當前車市中尺寸最大的螢幕系統。

德銀分析師團隊還表示，賓士新款車型有望扭轉公眾對於該品牌的看法，幫助這家傳統車廠搖身一變成為豪華電動車公司，並受到投資人歡迎。

因高級汽車市場利潤空間更大，德銀相當看好戴姆勒的電動車戰略，即著重發展豪華品牌賓士以提高利潤。該行將戴姆勒目標價定為 80 歐元，較當前股價高出 6% 以上。