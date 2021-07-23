〈紐約匯市〉市場消化失業金意外 美元微漲 ECB鴿派 歐元走軟

美國上周首次申請失業救濟金人數意外上揚，美元對主要貨幣周四 (22 日) 隨著風險胃納起伏，終場微漲。歐元走軟，投資人評估歐洲央行 (ECB) 保持寬鬆政策不變和前瞻指引的調整。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.1% 至 92.852，盤中稍早曾觸及 93.161 的三個月高點。

美國勞工部周四公布，在截至 7 月 17 日為止的一周，首次請領失業救濟金人數經季節調整前一周增加 5.1 萬，達到 41.9 萬人，是 5 月中旬以來最高，經濟學家原本預估會下降到 35 萬人。

劍橋全球支付公司首席市場策略師 Karl Schamotta 說，這項數據影響聯準會 (Fed) 未來收緊政策的可能性，對債券殖利率造成進一步壓力。

全球因規避風險湧現的拋售潮趨緩，對經濟成長敏感的澳幣反彈，兌美元升值 0.2% 至 0.7372 美元。

不過美元對避險的日圓仍走軟，貶值 0.1% 至 110.17 日圓。

歐元走軟，兌美元貶值 0.2% 至 1.1767 美元，距離周三觸及的三個半月低點 1.1752 美元不遠。

ECB 鴿派立場可能抑制歐元未來走勢。ECB 周四維持寬鬆政策不變，總裁拉加德不改對前景審慎的看法，預期歐元區經濟產值可望在明年第 1 季回到疫情前水準，但是 Delta 病毒正在威脅復甦。

ECB 並調整前瞻指引，中期對稱性通膨目標調升到 2%，代表允許通膨在一段時間內略高於 2%，符合市場預期。拉加德表示，隨著經濟復甦，歐元區通膨率將於未來幾個月上揚，明年回落。

英鎊兌美元升值 0.4% 至 1.3767 美元，從五個半月低點反彈。

加密貨幣續揚，比特幣上漲 0.4% 至 32,287 美元。美國媒體 BusinessInsider 報導，摩根大通將允許所有財富管理客戶投資加密貨幣基金。

截至周五 (23 日) 台灣時間約 6:00 價格：