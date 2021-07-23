〈財報〉Snap每日活躍用戶逼近3億人 Q2繳佳績 盤後大漲16%

企業砸錢投資社群行銷以吸引居家防疫的消費者，幫助 Snap(SNAP-US) 周四（22 日）盤後公布亮眼的 2021 會計年度第二季財報，營收較去年同期成長逾一倍，每股獲利也超過分析師預估，此外每日活躍用戶數年增超過 23% ，盤後股價大漲逾 16%。

Q3 財測

營收：10.7-10.9 億美元 vs. 10.14 億美元（FactSet 調查分析師預估）

營收成長：58% 至 60%

每日活躍用戶數（DAU）：3.01 億人，年增 21%

比起第二季營收超過一倍的成長佳績，第三季營收增幅減緩，不過每日活躍用戶數可望跨越 3 億人大關。

Snap 表示，可能無法預測疫情與蘋果 (AAPL-US) 隱私新規對其營收造成的影響，該公司用戶選擇同意追蹤數據的頻率高於一些行業公布的平均水準，但隱私規定變化的影響可能在本季顯現。

據應用程式分析公司 Branch 調查，通常只有 25% 用戶會同意應用程式追蹤自己的數據。

Snap 業務長 Jeremi Gorman 表示，用戶願意公司追蹤其數據原因是對其產品與服務的信任度高，因此讓公司還有時間可與廣告商一起應對此變化，而這也意味著營運受影響時間會比最初預期晚。

Q2（6 月 30 日止）財報關鍵數據

調整後 EPS：0.1 美元 vs. 負 0.01 美元（Refinitiv 調查分析師預估）

營收：9.82 億美元 vs. 8.46 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

每日活躍用戶數（DAU）：2.93 億人 vs. 2.903 億人

每用戶平均營收（ARPU）：3.35 美元 vs. 2.92 美元（StreetAccount 預估）

淨損：縮小 53%，自去年同期 3.26 億美元縮減至 1.52 億美元 vs. 2.769 億美元（分析師預估）

由於疫情期間線上廣告商與電子商務公司為使業務觸及在家防疫的客戶，紛紛轉向社群媒體平台上行銷，Snap 第二季營收成長 116%，淨損縮減 53%，調整後每股獲利優於分析師預估。

Snap 執行長 Evan Spiegel 在一份聲明中表示，第二季業績反映出業務的實力，營收與日活躍用戶增速皆達到過去 4 年最高水準。

該公司也與其他社群媒體競爭對手如臉書 (FB-US)、推特 (TWTR-US) 一樣，砸重金祭出優渥獎勵吸引網紅使用自家應用程式創作影片內容，藉此吸引大批粉絲瘋追，增加用戶數量。