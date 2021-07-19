油價因OPEC+協議達成走弱 分析師：正提供買入時機

國際油價在周一 (19 日) 亞洲交易時段下挫，因主要產油國已達成初步協議，將逐步提高石油產量至 12 月。不過，分析師認為，油價下挫可能只是短期的市場反應。

布蘭特原油期貨周一下跌 0.88%，至每桶 72.94 美元，而 WTI 原油期貨下跌 0.97%，至每桶 71.11 美元左右。

OPEC + 聯盟與周日達成協議，將從 8 月份起每月增加 40 萬桶石油，直至其停止的所有石油產量全部恢復為止。

Lipow Oil Associates 總裁 Andy Lipow 認為，達成協議總比沒有協議好，若是僵局持續，反而可能意味著產量大增和價格暴跌。

RBC Capital Markets 全球大宗商品策略主管 Helima Croft 表示，協議應該讓市場參與者感到安慰，代表著聯盟不會陷入混亂分裂，也不會在短期內突然大量生產。

Lipow 指出，由此次事件看出，OPEC+ 不希望看到去年油價回到每桶 10 至 20 美元的情景重現。

花旗大宗商品研究全球主管 Ed Morse 認為，目前市場供應非常緊張，每天增加 40 萬桶的供應將會變得微不足道。因此，儘管疫情在世界部分地區爆發，但需求顯著增加，到夏季結束時，油價可能還會進一步攀升。

新加坡 Vanda Insights 創辦人 Vandana Hari 表示，這次協議達成，證明 OPEC + 不僅完好無損，而且有望以可控和謹慎的方式逐步減少減產，以避免將市場走向供過於求。

包括 Damien Courvalin 內的高盛集團分析師發布報告指出，此次協議支持其對石油的建設性看法，他們警告，由於對 Delta 變種病毒的擔憂，近期油價可能會波動。

澳盛集團 (Australia & New Zealand Banking Group) 資深大宗商品策略師 Daniel Hynes 認為，協議達成可能在短期內導致油價疲軟，因投資人可能因供應增加而平倉。但他相信，市場仍相對吃緊，拋售只會是短暫的。