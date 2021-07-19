OPEC+同意8月啟動增產 至年底將日增200萬桶

石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟所組成的 (OPEC+) 在 18 日召開部長級會議，並於當天發出聲明表示，該組職同意從 8 月到 12 月將階段性的提升原油供應量，在每個月將增產每日 40 萬桶，到 2021 年底將增加至每日 200 萬桶。

全球經濟正從疫情中復甦，原油價格在這個月也一度出現 2 年半來新高。

而在 2022 年 5 月之後的原油減產協議方面，也在沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 雙方達成共識後，同意從原本規劃的到 2022 年 4 月止、進一步的延長到 2022 年底，目的是為了留下更大的運作空間，以預防全球經濟再次被新冠肺炎 (COVID-19) 的變種病毒所拖累。

阿拉伯聯合大公國的能源部長馬茲魯伊 (Suhail Mohamed Al-Mazrouei) 在記者會上表示，能達成如此共識他感到相當滿意。而在另一方面，沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Prince Abdulaziz bin Salman) 則未透露在協議當中有做出什麼樣的妥協。

自從去年開始，原油需求因為疫情關係下滑而導致油價大跌，OPEC + 也實施了史無前例的每日減產 1000 萬桶。而在那之後的減產幅度，也慢慢的恢復到每日減產 580 萬桶。

根據該組織的聲明，2021 年 8 月到 12 月將逐漸提升原油供應量，在每個月將增產每日 40 萬桶。也目標在 2022 年 9 月前後，將階段性的結束原油減產。

沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國雖然都支持縮小當前的原油減產規模，不過沙烏地阿拉伯提出將原油減產延後到 2022 年底的建議，則是遭到阿拉伯聯合大公國的反對。阿拉伯聯合大公國主張提升原油產量。

OPEC + 為消弭歧見，也同意一部分國家自 2022 年 5 月起的新產量配額。其中，阿拉伯聯合大公國從將從目前的每日約 316.8 萬桶提高至 350 萬桶、沙烏地阿拉伯與俄羅斯將從目前的每日 1100 萬桶提高至 1150 萬桶、伊拉克和科威特各提高到每日 15 萬桶。

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王表示，奈及利亞和阿爾及利亞的基準生產量也可能做出調整。還有如果伊朗在核子協議方面與主要國家達成共識、而重啟原油供應時，到時候也會在政策上做出調整。

而如果西方國家解除伊朗的經濟制裁，全球的原油供應量有可能在每日增加 150 萬桶。