〈能源盤後〉COVID再起 OPEC+敲定增產 原油重挫7% 摜破70美元水準

週一 (19 日) 交易，原油期貨價格重挫摜破每桶 70 美元水準，WTI 原油價格創下自去年 9 月以來最大單日跌幅，係因在 OPEC + 達成增產協議後，新冠變種病毒的傳播持續令市場擔憂需求前景。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示，「Delta 變種病毒病例的增加不僅阻礙了 OPEC 在不降價的情況下增產的能力，也對不支持油價的宏觀貿易產生了更廣泛的影響。」

他預期，美元走強、中國和全球經濟成長疲弱、OPEC + 產量增加，以及非 OPEC 生產的彈性將抑制今年下半年的原油價格。

「在發展中國家的疫苗接種率顯著上升，且國際旅行恢復到正常水準之前，全球煉油廠運行率根本無法恢復到新冠疫情爆發前的水準，且因為北半球接近秋冬病毒旺季，近期之內煉油廠運行率不可能恢復。」

「然而，市場可能會看到劇烈拋售後，價格出現短期反彈。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 5.39 美元或 7.5%，收每桶 66.42 美元，為去年 9 月 8 日以降最大單日跌幅，也是 5 月 28 日以來最低收盤價。此期貨將於週二收盤屆期。

上週 8 月 WTI 原油期貨價格收低 3.7%，根據道瓊市場數據，此為最近月期貨自 3 月 26 日止的當週以降最大單週跌幅。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格大跌 4.97 美元或近 6.8%，收每桶 68.62 美元，為 3 月以來最大單日跌幅，且為 5 月 24 日以來最低收盤價。

在沙國和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 解決一週以來的僵局後，OPEC+ 週日宣布，自 8 月起每月產量水準將增加 40 萬桶 / 日，最終解除去年為因應新冠疫情大流行而實施的限制措施。

UAE 堅持點在於提高用以判斷產量水準的基準線。OPEC+ 週日同意在 2021 年 5 月提高 UAE 和其他幾個國家的基準線。

德國商銀大宗商品研究主管 Eugen Weinberg 表示，「比起過去 2 週不明朗的情況，OPEC + 週末視訊會議達成協議，事實上對石油市場更好，因為這可以重振客戶信心。」

Weinberg 指出，到今年年底，每月增產將使日產量累計增加 200 萬桶，投資者也必須考量 UAE、伊拉克、科威特、沙烏地阿拉伯和俄國基準線上升的影響。「總而言之， 每日基準將提升超過 160 萬桶，長遠來看這意味著 OPEC + 原油供應量將會更多。」

「這可能會對對明年的油價造成壓力，因為尚不清楚市場屆時是否需要額外的石油。」但他預期，生產計畫若獲成員國嚴格遵守，該將使未來幾個月價格保持穩定。

高盛策略師表示，OPEC + 協議不會對價格不利，「因為供應量越來越成為看漲動能的來源，且跡象顯示未來幾個月非 OPEC 的供應可能短缺 (包括即將到來的財報季頁岩油紀律)。」

Damien Courvalin 分析團隊表示，由於新冠變種病毒令人擔憂，以及「相對於最近的流動性增長，供應發展速度較慢」，油價可能會在未來幾週波動。因為 delta 新冠變種病毒可能本週開始對股市構成壓力。

「由於我們預期的夏日需求大致上已經實現，且 delta 新冠變種病毒帶來的阻力增加，我們認為，下一波推漲價格的催化劑將從需求端轉換成供應端，因此未來幾個月我們的價格預測存有上行風險。」

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