OPEC+增產無共識油價翻揚 慎防兩大潛在利空

OPEC + 增產協議未果，市場預期國際油價可能因供給吃緊而推升油價走揚，法人認為，增產協議破局確實可能推升油價，但也不能忽略美伊談判、變種病毒株干擾因素，可能成為油價拉回下修潛在風險。

FXTM 富拓市場分析師陳忠漢表示，OPEC + 未能增產凝聚共識，市場預期油市供應將更加趨緊，從供需關係來看，全球原油需求激增，供應日漸緊俏，庫存水準已回落到長期平均水準。

陳忠漢進一步指出，隨著工廠逐漸恢復生產，夏季旅遊旺季到來，將使原油需求大增，在全球需求激增、供應日漸緊俏與庫存水準降至長期平均水準，如今 OPEC + 無法就擴產達成共識，勢必造成市場供需趨緊，進一步推升油價高漲。

但儘管原油市場價格看漲，但也不能忽略潛在利空因素，尤其在評估全球供需狀況時需要考慮一些重大風險，包括美伊核談判達成共識，伊朗將恢復石油出口，Delta 變種病毒加速擴散，也可能會打擊全球經濟復甦的樂觀情緒。

展望後市，FXTM 富拓預期，很可能會重演 2020 年價格戰，當時 OPEC 內鬥激烈，各成員國向市場注入大量石油，導致油價暴跌，加上疫情重創需求，導致 WTI 原油期貨合約甚至跌到負值。

FXTM 富拓指出，儘管油價隨後反彈回升，但如果目前的僵局持續到 2022 年 4 月當前減產協議到期，很有可能再度重演油價暴跌。

渣打銀行則認為，雖然全球經濟復甦帶動需求回溫，但油價很難再現強漲格局，較有可能呈現微幅上漲，在供需趨近平衡態勢下，預期下半年油價將微幅走揚，未來 12 個月西德州原油每桶價格預估約 78 美元。