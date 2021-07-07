高盛：Fed不太可能在12月之前縮減購債 夏季油價可能漲至80美元

高盛經濟學家周二 (6 日) 表示，其他同業的全球經濟成長預測和高盛的樂觀數字日益接近，但美國經濟不至於過熱，聯準會 (Fed) 不太可能在 12 月之前縮減購債計畫。此外，今年夏季，布蘭特油價可能漲到每桶 80 美元。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，美國經濟不太可能過熱，因為隨著經濟重啟結束、財政支持減弱，經濟也將降溫。因此，Fed 在 12 月之前不太可能縮減購債計畫。

高盛預估，今年全球經濟成長 6.6%，明年成長 4.8%，目前仍略高於一些投資銀行預測的 6.3% 和 4.8%，這是去年 4 月以來各家預測值差異最小的一次。

其中，美國今年經濟成長率為 6.8%，明年 4.7%，歐元區今年將成長 5.2%，明年成長 4.5%。

Hatzius 表示，目前的好消息是美國的勞動力市場正在加速成長，歐洲企業主管對前景看法轉為樂觀，全球疫苗接種計畫已使致死率降低。壞消息則包括，美國需求成長已經減緩，勞動力短缺抑制生產，而 Delta 病毒變異株開始擴散。

夏季油價將漲到 80 美元

同日，高盛表示，雖然石油輸出國家組織與盟友 (OPEC+) 的增產談判停滯，使產量展望面臨不確定性，但仍維持先前油價預測，認為布蘭特原油今年夏季可能漲到每桶 80 美元。

在阿聯反對下，OPEC + 的增產談判停滯，今年 8 月可能不會增產，布蘭特一度漲到三年高點、西德州觸及六年高點，但隨著投資人評估高油價對全球經濟和通膨影響，國際油價由紅翻黑。

截至周二收盤，布蘭特原油每桶為 74.53 美元，西德州原油報每桶 73.37 美元。

高盛說：「新的 OPCE + 價格戰威脅不再微不足道，儘管如此，價格戰對價格帶來的負面影響仍將被抵銷，因為全球市場將出現每日 250 萬桶供給缺口，而且為了避免年底前庫存降到嚴重低落水準，需要額外生產每日 500 萬桶。」