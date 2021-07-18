〈觀察〉IDM廠擴大委外釋單 台測試廠砸錢擴產啖商機

各家 IDM 大廠受惠現今半導體需求強勁，不僅自家產能滿載，也擴大委外投片至台積電 (2330-TW)，加上台灣產業聚落特性、馬國疫情嚴峻等效應，更強化 IDM 大廠與台灣封測廠深化合作，京元電 (2449-TW)、矽格 (6257-TW) 等測試廠也成為 IDM 大廠未來數年主要的合作對象。

業界表示，由於數位轉型趨勢帶動，5G、WiFi 6 滲透率提升，測試時程大幅拉長，下半年起又因 IDM 大廠自家產能不足，擴大委外釋單，年初規劃的產能明顯出現缺口，因此積極提高資本支出因應。

台灣測試大廠京元電 (2449-TW)、矽格 (5267-TW) 近日上調資本支出，不僅兩家都達百億元之上，也雙創歷史新高，調升幅度分別高達 70%、80%。

業界坦言，由於現今半導體市況大好，IDM 大廠訂單皆已看至明年，且為在市場爆發初期取得龐大市占，因此將資源分配給前端的設計產能，後段的晶圓代工、封測則交由各家晶圓代工、封測業者，隨著產品種類增加，委外份額自然提升。

此外，儘管 IDM 大廠在馬來西亞擁有自家封測廠，但由於當地疫情嚴峻，大多維持降載生產，並透過調升委外封測生產比重，維持既有產品出貨，加上車用晶片具備生命週期長的特性，讓 IDM 大廠找尋長期合作夥伴。

台封測產業除了在全球市占率排名第一外，也具備完整的產業聚落，包括晶圓代工、探針卡、載板等供應鏈，同時，大多台廠在中國也有產能，全球兩套體制下，也可在中國當地提供服務，成為 IDM 大廠的合作首選。