〈觀察〉歐美需求旺訂單滿手 工具機廠出貨卻面臨一大問題

隨著歐美市場解封，加上中國市場需求持續成長，工具機廠訂單滿手，也有大廠第四季產能已滿載，在需求暢旺下，缺櫃、缺船問題更加嚴重，業者苦不堪言，產品製造出來，「怎麼運出去是一大問題」。

近來國內工具機廠接單持續暢旺，上銀 (2049-TW) 訂單已滿載至第四季，下半年營收可望逐季成長。其中，工具機或大型線性滑軌、滾珠螺桿等產品，交期長達半年，其他去年需求較熱的微型滑軌，交期也在 3-4 個月。

程泰 (1583-TW) 則是在手訂單維持 23 億元以上，包括歐美、中國等市場需求都明顯成長，訂單能見度已看至第四季，下半年營運將優於上半年，但船運、貨櫃吃緊成為其中的不確定因素。

工具機產業需求熱絡，正迎來景氣上升循環，卻受海運問題困擾。業者指出，隨著歐美逐步解封，經濟復甦，需求開始成長，但船運成為最大問題，缺櫃外、運費也非常高，工具機廠都很傷腦筋，產品製造出來，如何運出去是一大問題。

為此，工具機業者藉由公會管道，盼能請政府出面幫忙協調國內航運業者協助，不過，業者坦言，航運業者協助的可能性也不高，許多海運出中國港口後就已載滿，也無法再來國內港口載貨。

程泰也說，目前出口部門最重要的工作，就是想辦法「到處抓船」，但公司與報關行及仲介建立長期良好合作關係，若客戶與代理商可接受價格，大致上還足以應付需求。

