〈觀察〉三利多助紡織業 力抗東南亞疫情短期逆風

東南亞地區疫情升溫，不只電子產業受到衝擊，紡織產業或多或少都受到影響；不過，業者認為，目前除了客戶庫存偏低，加上歐美解封、後續的節慶消費需求，以及美國擴大制裁新疆等利多，短期疫情利空仍無礙訂單的正向展望。

越南、印尼以及柬埔寨等地是台系紡織廠布局重鎮，而此波東南亞疫情反彈急遽升溫，對業者的影響從最初塞櫃塞港、運輸不順，到現在蔓延到工廠生產端。

市場也擔憂原先紡織業的榮景，恐因此波疫情中斷，不過業者普遍指出，目前客戶需求依舊相當強勁，雖然供給因疫情吃緊，但客戶也能體諒，同時也沒有因此看到掉單的情況。

業者分析，目前一來客戶庫存水位偏低，二來歐美現階段陸續解封，也帶動服飾、鞋類等需求外，下半年、年底進入歐美假期及消費性旺季，客戶也相當積極備料。

此外，先前品牌客戶受到疫情衝擊時，停止下單或暫停出貨，台廠供應鏈大多共體時艱，同時在訂單需求反彈時快速配合，與客戶關係加深，也成為此波疫情，客戶雖然急迫，但並沒有掉單的另一主因。

除了供需層面外，美國近日宣布將擴大對新疆的制裁，全面禁止進口來自中國新疆地區的產品，並將舉證責任將轉移到進口商身上；品牌或是通路商為了降低貨物銷美的風險，也陸續將部分產品轉至東南亞生產，成為降低東南亞疫情影響的一大利多。