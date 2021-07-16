【富蘭克林】國際股債市回顧與建議

- 主要區域股債市回顧與展望
美歐股市
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六月通膨數據升幅超出預期，儘管聯準會主席鮑爾預期通膨率未來數月將保持在較高水準後回落，後續利率會議聯準會將就縮減購債計畫進行討論，但強調距離經濟取得進一步實質進展尚有距離，但仍牽動市場情緒，壓抑美股自歷史高點回落。疫情、景氣復甦前景及通膨擔憂加上企業財報數據好壞參半，壓抑歐股表現疲弱，解封概念及景氣循環股走勢低迷，旅遊休閒類股週線跌近 5%，零售與汽車類股則分別下跌逾 1% 及 2%，能源類股受產油國增產協議衝擊，週線挫跌逾 3%，而殖利率走低則拖累銀行類股收低 0.7%，科技、電信媒體及礦業類股則逆勢收高，英國六月通膨數據超過央行目標並創下 2018/8 來最高，央行副行長及貨幣政策委員連袂發表鷹派言論，表示政策的條件比先前預估提前獲得滿足，需要很快縮減刺激措施以防止通膨過熱，升息預期大幅提前至 2022/5，壓抑英國股市表現落後。經濟數據錯綜：美國六月 CPI 年增率自 5.0% 升至 5.4%，創 2008 年八月以來最大升幅，核心 CPI 年增率自 3.8% 升至 4.5%，創 1991 年 11 月以來最大升幅，通膨壓力上升很大程度來自於二手車以及與經濟重啟相關類別包括酒店住宿、汽車租賃、機票等價格上升所致，六月 PPI 及核心 PPI 分別年增 7.3% 及 5.6%，升幅超出預期，上週初請失業救濟金人數減少 2.6 萬人至 36 萬人，降至疫情以來新低，六月工業生產成長 0.4%，不如預期，製造業產出意外下降 0.1%，汽車和零組件生產下滑是拖累主因。德、法、義六月份歐盟調和消費者物價指數終值年增 2.1%、1.9% 及 1.3%，皆同於初值。英國六月份消費者物價指數與核心消費者物價指數年增分別為 2.5% 及 2.3%，皆高於預估及前值，也超過央行目標，英國五月份失業率較前月的 4.7% 微增至 4.8%，六月份新增失業補助申請減少 11.5 萬人，申請率下滑至 5.8%。
史坦普 500 十一大類股漲跌互見，防禦性的公用事業、民生消費及不動產類股以 0.55~1.55% 漲幅領先，萬事達卡及 Visa 漲逾 4%，蘋果及微軟改寫歷史新高，掩蓋半導體股回檔的拖累，科技類股收漲 0.36%；黑寡婦票房開紅盤激勵迪士尼上漲 4%，Alphabet 改寫新高挹注通訊服務類股收紅 0.32%；反觀油價下跌拖累能源類股以 5% 跌幅居末；亞馬遜及特斯拉分別下跌 2.37% 及 1%，郵輪及飯店下挫，領跌消費耐久財類股收低 1.40%；醫療類股下跌 0.39%，Biogen 阿茲海默症新藥遭到一些醫院抵制以及醫療保險商尚未做出決定，拖累該股跌逾 8%，路透社報導指出如果 illumina 不做出讓步，該公司收購 Grail 的交易可能面臨歐盟反壟斷調查，illumina 收低 3%，嬌生新冠疫苗可能使感染罕見神經失調疾病格林 - 巴利症候群的風險增加且該公司防曬噴霧產品因檢測出致癌化學物質而主動召回，嬌生股價收黑 0.8%，所幸聯合健康集團上季營收優於預期且上修財測激勵股價上揚 1.9%；金融類股因財報錯綜小跌 0.23%，黑石集團將斥資 22 億美元收購美國國際集團旗下生活及退休業務 9.9% 的股權，美國國際集團勁揚 2.6%，摩根士丹利及高盛證券第二季交易業務均放緩但投銀收入大增，兩者股價分別上漲 2.55% 及 0.43%，花旗集團第二季固定收益和信用卡部門業績疲軟，所幸股票交易收入成長 37%，股價持平，摩根大通第二季投銀收入在併購活絡挹注下創紀錄新高，惟貸款需求疲軟，美國銀行第二季貸款和交易收入不如預期，兩者股價分別收低 0.2% 及 3%(類股表現僅含價格變動)。
終場道瓊工業指數上漲 0.34% 至 34,987.02 點，史坦普 500 指數下跌 0.20% 至 4,360.03 點，那斯達克指數下跌 1.08% 至 14,543.13 點，費城半導體指數下跌 1.85% 至 3,217.74 點，羅素 2000 指數下跌 3.93% 至 2190.29 點，那斯達克生技指數下跌 2.77% 至 4,965.58 點，MSCI 歐洲指數下跌 0.3%(彭博資訊，統計期間為 7/12~7/15，含股利及價格變動)
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中長線投資展望：逢回分批佈局美國創新成長 + 價值循環題材，留意歐股政策作多行情
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美股：富蘭克林證券投顧表示，未來一週進入財報密集公布期，聚焦下半年展望，以及供應鏈限制和成本上升對產業及個別企業利潤率的潛在影響，根據 Factset(7/9) 統計，史坦普 500 大企業第二季獲利預估成長 64.0%，將創下 2009 年第四季以來最大增幅，自三月底預估的 52.1% 上調，其中，去年受到疫情衝擊較大的循環性產業包括能源類股由虧轉盈，工業、消費耐久財、金融及原物料產業獲利反彈力道最為強勁，年增率超過 100%。企業財測展望樂觀，在預先發布獲利預測的 103 家企業中，有近三分之二、即 66 家企業展望正向，創 2006 年有紀錄以來新高，其中又以科技股佔比最高，第二季科技類股獲利預估將成長 30.9%，獲利成長穩健。
富蘭克林證券投顧樂觀看待美國經濟前景，儘管一些早期數據顯示股市及支出出現一些降溫跡象，但這更像是暫停，而非回調，隨著去年被壓抑的需求釋放，消費者支出加速，就業市場及企業獲利改善，預期直到 2022 年美國經濟均可望以高於趨勢的速度增長。就通膨方面，大部分是由於暫時性因素所造成的，近期通膨的領先指標如水泥及木材價格已開始顯露放緩的跡象。隨著美國股市評價已接近公平價值，預期投資人的焦點將重新回到企業的品質及獲利的可持續性。富蘭克林證券投顧表示，受到通膨、利率、財政和貨幣政策以及經濟重啟速度所牽動，市場波動可能加大，然而，在穩健的基本面支持下，即使股市遭逢短線震盪料無礙美股中長線多頭行情，市場波動反而創造具吸引力的進場機會。今年來類股輪動加快，價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變之下，值得中長期投資，建議投資組合中創新成長及價值循環股兼備，輕鬆掌握輪動節奏，逢回分批或定期定額皆宜。
歐股：根據 Refinitiv 資料 (截至 7/13)，預期第二季度 STOXX 600 公司的獲利將成長 110.7%，上週預估為成長 108.6%，營收預期成長 19.9%，上週預估為成長 19.3%，目前有 10 家企業公布第二季獲利，50% 公布的數據優於預期，9 家企業公布第二季營收，44% 公布的數據優於預期，下週將有 49 家道瓊歐洲 600 企業公布獲利。Refinitiv 預期第二季整體產業獲利成長 110.7%，十大主要產業中，除不動產及醫療產業為獲利下滑 45% 及 0.3% 外，其餘皆為正成長，以工業類股獲利成長 538% 最高，而循環性消費、能源及基本資源類股獲利成長分別為 317%、289% 及 213%，整體營收預期成長 19.9%，以能源及循環性消費產業成長 71% 及 45% 最高，不動產則為唯一營收下滑產業，預估下滑 9.6%。富蘭克林證券投顧表示，過去歐洲央行接近 2% 的通膨目標過於模糊，本次調整為 2% 對稱性通膨，不但目標更為清楚易於溝通亦更富彈性，有助於央行達到穩定物價的功能，此外，歐盟執委會上調歐元區今明兩年經濟成長預估至 4.8% 及 4.5%，並上調通膨預估至 1.9% 及 1.4%，顯示景氣復甦下通膨風險仍相對平衡，此外，歐洲疫苗接種進度大躍進，截至六月底止至少接種一劑疫苗的人口比例在義大利與德國已超越美國，分別達到 56% 及 54%，法國亦已來到 50%，預估將更有利於對抗變異病毒的擴散，降低對經濟復甦的干擾。其中，英國成年人接種一劑疫苗的人口高達 85%，已接種兩劑的成年人亦有 62%，使英國於 7/19 成為第一個正式取消所有防疫措施開啟與病毒共同生活的主要經濟體。就資金流向觀察，高盛證券 (6/28、7/2) 指出，過去因經濟成長不佳、脫歐與主權債問題及低成長產業太多，使歐洲市場無法吸引資金流入，今年來資金明顯流入歐洲，為 2015 年以來最佳，其中流入 ESG 資產依然強勁，雖然歐洲股市市值佔全球僅 17%，但 ESG 資產占比則達 27%，預估在企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢、經濟逐漸走出低通膨陰霾、股票評價面優於債券及 ESG 的投資吸引力下，歐洲股市以望持續吸引投資人目光。此外，隨著歐洲復甦基金將於本月啟動撥款，以綠能、數位轉型和經濟回穩的投資計劃為三大主軸的下世代歐盟計畫正式啟動，將直接嘉惠相關產業，在類股輪動加速下，建議投資人介入歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及 ESG 等產業為布局重心，掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。
全球新興股市
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美國聯準會主席鮑爾重申寬鬆政策立場，抵減通膨壓力攀升擔憂，加以中國經濟數據持穩與人行意外降準提振市場信心，推動新興股市走揚。
中國第二季 GDP 年增率由 18.3% 放緩至 7.9%、稍低於市場 8% 的預期，六月出口成長 32.2%、進口成長 36.7%、零售銷售成長 12.1%、工業生產成長 8.3%，皆優於預期，經濟復甦整體趨於穩定舒緩投資人擔憂，中國人行宣佈自 7/15 起下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點，為 2020 年 1 月以來首次全面降準，六月份銀行新增人民幣貸款達 2.12 兆人民幣、社會融資規模達 3.67 兆元，均明顯高於市場預期與五月數據，政策與信貸數據利多亦提振投資信心，掩蓋媒體報導拜登將警告美國企業在香港營運風險之地緣政治利空，中港股市同步走強。陸股由醫藥衛生與原物料類股領漲，港股由科技類股領漲，中國國家市場監督管理總局批准騰訊收購搜尋引擎搜狗股權，加以消息指出騰訊與阿里巴巴將互相開放服務予對方使用，市場解讀有助緩解反壟斷監管風險，推動騰訊與阿里巴巴股價雙雙收高。受惠晶片、汽車與能源產品需求帶動，南韓七月前 10 日出口較去年同期成長 14.1%，六月經季節調整失業率為 3.7%，較前月下跌 0.1 個百分點，就業人數較去年同期增加 58.2 萬人，連四個月上升，顯示就業市場有所改善，央行利率會議如期維持基準利率於 0.5% 不變，韓股由食品飲料、醫療設備、金屬礦業等類股領漲收紅。印度六月消費者物價指數年增率由 6.3% 微幅放緩至 6.26%、躉售物價指數年增率由 12.94% 放緩至 12.07%，低於預期的物價數據舒緩投資人對印度通膨壓力擔憂，印股由工業股 Larsen、UltraTech 水泥等股領漲收紅。巴西經濟部長將該國今年度經濟成長率預估由原估 3.5% 大幅上修至 5.3%，五月服務業活動指數較去年同期上揚 23%，巴西政府修調稅務改革提案，維持 20% 的股利所得稅率，並預計在 2023 年之前將企業稅削減 12.5 個百分點至 2.5%，投資人消化經濟前景展望與稅改內容，巴西股市由 Banco Bradesco 銀行、西班牙國際銀行等金融股領漲走揚，巴西幣里拉同步反彈升值，此外投資人亦關心因病入院的巴西總統健康狀況。
總計過去一週摩根士丹利新興市場指數上漲 2.36%、摩根士丹利新興市場小型企業指數上漲 2.03%、摩根士丹利亞洲不含日本指數上漲 2.60%，摩根士丹利拉丁美洲指上漲 3.23%、摩根士丹利東歐指數下跌 0.72%。(彭博資訊美元計價，統計期間為 7/12~7/15，含股利及價格變動)
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富蘭克林證券投顧表示，新興市場雖有新一波疫情爆發、疫苗接種進度較成熟國家緩慢以及其他特定國家問題，導致投資人對於新興市場情緒較為負面，然而新興市場的實質需求依舊強勁，美歐經濟動能回升也有助提振亞洲國家出口前景，這已率先印證在中國、南韓、台灣等主要亞洲國家今年來強勁的出口動能，同時效應也將擴散至企業投資與民間消費成長。新興市場佈局重點產業為消費，這不僅是人口結構優勢與消費產品滲透率提高的題材，隨著中產階級人口成長、城市化與富裕程度改善，將刺激對於高端產品需求，消費升級將是重要投資題材。新興市場另一關鍵領域為科技產業，看好新興市場大型科技公司與領導品牌企業，或即將成為領導品牌的企業，其中包含科技硬體分銷商、消費電子產品供應鏈製造商、網路平台與電商，這些企業正受惠顛覆性創新、數位化與新能源趨勢。
富蘭克林證券投顧表示，儘管中國生產者物價指數受到來自供應面中斷的因素推升，但消費者物價指數顯示通膨壓力仍然相當溫和，部分原因為消費者物價指數三成由食品價格組成，由於中國的食品價格已獲得控制，因此整體消費者物價也仍平穩。更重要的是，若要見到長期的通膨壓力，須是受到薪資攀升壓力所牽引，然而在中國的受薪階級目前並未有強大的薪資議價能力，再者，科技長期進展也正在創造非常強大的通貨緊縮趨勢，因此不認為通膨有明顯上揚壓力。今年來官方信貸緊縮已來到轉折，預期貨幣政策進一步收緊的可能性偏低，展望下半年預期信貸成長動能有望回升，這也有望支持股價表現。
全球債市
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成熟政府債市：富時全球債券指數本週上漲 0.34%，儘管美國公佈的六月消費物價年增率 5.4% 創 2008 年八月以來最大升幅；核心物價年增率 4.5% 創 1991 年 11 月以來最大升幅，生產者物價年增率更高達 7.3%，所幸聯準會主席鮑爾重申目前尚未達到啟動縮減購債的時機，預期高通膨將會緩解，鴿派言論安撫公債市場信心，再加上公佈的六月工業生產成長 0.4% 不如預期、製造業產出意外下降 0.1%，支撐美國公債再漲 0.32%，十年期公債殖利率下滑 6 點至 1.2989%。歐洲公債跟進上漲 0.35%，然而紐西蘭央行意外宣佈 7/23 前將結束其購債計畫，紐國公債下跌 0.68%；加拿大央行宣佈再減少每週的購債規模 10 億到 20 億加幣，但衝擊已有限，加國公債反上漲 0.32%(彭博資訊，截至 7/15)
新興債市：彭博巴克萊新興國家美元主權債指數本週上漲 0.32%、當地公債指數 (換成美元) 上漲 0.51%、道瓊伊斯蘭債指數小漲 0.08%、富時波灣債市指數上漲 0.27%。智利央行宣佈升息一碼至 0.75%，然而聲明稿中偏向鴿派措詞，智利當地公債上漲 1.63%。巴西經濟部預估今年經濟成長率可望達到 5.3%，較前次預估的 3.5% 大幅上修、經濟學家調升 2022 年底利率展望到 7%，殖利率已高的巴西公債上漲 0.18%。國際貨幣基金發言人 7/15 表示，正與阿根廷洽談新的貸款機制計畫，而且過去幾天的討論相當具有建設性，阿根廷公債上漲 1.77%。另一方面，南非前總統祖馬因控涉貪腐案，後遭憲法法庭以藐視法庭罪判刑並入監服刑，引發其支持者抗議暴動，當地公債下跌 0.74%。因投資人風險趨避情緒增強，摩根大通新興國家美元主權債利差上升 2 點至 365 基本點(彭博資訊，截至 7/15)
公司債市：彭博巴克萊美國高收益債券指數週線收低 0.12%，歐洲高收益債指數近週上漲 0.16%，美國投資級公司債指數週線上漲 0.42%。疫情與景氣復甦前景擔憂，通膨持續攀升加上就業持續好轉，多國陸續加入緊縮或升息行列下，聯準會主席續唱鴿但亦坦言對近期通膨超標感到焦慮，政策或接近調整轉折，加上近週大量發債，市場波動加大推升避險需求，美十年債殖利率週線收低，高評等投資級債表現居前。美國高收益債指數收低其中較高評等表現優於較低評等，各子產業多數收低，能源高收債受產油國增產決議影響、加上亞洲疫情增溫衝擊，表現遜於大盤，各子產業皆收低，中游仍最抗跌。歐洲央行總裁拉加德預告緊急購債計畫在明年到期後將轉型到新模式，繼續支持歐元區經濟，暗示將維持寬鬆政策，歐債殖利率走平，高收益債收高。利差方面，彭博巴克萊美國高收益債指數利差擴大 13 點至 282 點；歐洲高收益債指數利差則持平於 297 點 (彭博資訊，截至 7/15)
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富蘭克林證券投顧表示，中美引領全球經濟逐漸走向復甦，聯準會如何退場牽動市場神經，所幸債券市場多已領先反應通膨和聯準會升息預期，建議現階段債市佈局宜側重於高收益債爭取債息機會，並藉由低存續期間降低利率風險，再以分散配置分享風險調整後的報酬空間。回顧 2013 年聯準會退場的經驗中，曾引發市場波動加大，而今聯準會希望降低整個退場過程的衝擊。這其中勞動市場將是需要關注的焦點，預期勞動市場需要更多時間恢復活力，聯準會也將維持較多的耐心。就新興債市而言，受聯準會退場衝擊可望比 2013 年輕，當時新興國家貿易赤字較為嚴重，實質利率較低，評價偏貴，這些情形現在多已有改善，而且部份當地公債和貨幣因已領先反應利空而遭到低估，潛藏一些評價面便宜的機會。
富蘭克林證券投顧表示，美國經濟正處成長高峰，即便明年自高峰回落仍將是非常健康的經濟環境，市場目前已經領先反映高通膨及升息情境，信用債市仍潛藏投資機會，在經濟復甦及低利環境下，高收益債發行人持續降槓桿及強化資產負債表的健全基本面，有利於違約率持續降低及利差維持低檔，雖然高收益債券指數殖利率已來到 4% 以下，許多債券與疫情前水準仍有一段差距，例如在能源產業，具備高品質管理層、產業地位優越並且持續活躍於資本市場的探勘生產商，殖利率水準仍大約介於 5~7%，預期未來六至十二個月風險性資產仍較具投資吸引力，例如高收益債及新興市場債等，建議現階段債市局宜側重高收益債爭取債息機會，並藉由低存續期間降低利率風險，輔以分散配置分享風險調整後的報酬空間。隨著疫情爆發經過一年，從數據中我們持續看到經濟邁向復甦，部位上也持續朝這一方向調整，包括低利率、刺激計畫及需求的恢復，都將有助景氣表現，隨著就業改善，市場對通膨的預期也逐漸升溫，著眼中長期，通膨影響不大，要關注的是對長期來說將更難預測，但這也更有利主動式的資產管理方式。
國際匯市
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過去一週表現回顧：數據支撐美國就業與通膨的實質進展，美元走強
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美國近週初領失業金人數再創疫情來新低，六月份核心消費者物價指數及生產者物價指數分別創下近 30 年及記錄以來最高增幅，透露就業與通膨取得進一步實質進展，雖聯準會主席鮑爾維持鴿派言論，但亦坦言對目前超標的通膨感到焦慮，加上包括紐、澳、英、加等成熟國家陸續縮減購債或暗示升息，推升市場對緊縮前景的預期，拉抬美元近週走高 0.54%。歐元區相對溫和走升的的通膨數據則壓抑了歐元近週收低 0.54%。英國六月份消費者物價指數創下 2018/8 來最大增幅，央行官員連袂發表鷹派言論，表示需要採取縮減措施以防止通膨過熱，市場對升息預期大幅提前至 2022/5，收斂英鎊近週跌幅至 0.52%。通膨預期下滑與景氣復甦前景擔憂壓抑美債殖利率近週繼續走低，加上市場波動加大推升避險需求，支撐日圓近週升值 0.28%。疫情與經濟前景疑慮壓抑商品價格走勢，加上產油國擴大增產拖累油價下跌，所幸升息趨勢為新興國家貨幣提供支撐，其中，巴西大幅上調今年經濟成長 1.8 個百分點至 5.3%，加上經濟學家預估明年底前巴西將升息至 7%，推升巴西里拉自上週的政治干擾中回升，近週升值 2.82%，土耳其央行維持利率不變，但政策指引顯示降息機率降低，支撐里拉近週升值 1.08%，亞洲國家中，南韓同樣維持利率不變但表示將於下月會議討論升息，激勵韓圜暫時擺脫疫情拖累，近週升值 0.65%，反觀南非幣則因前總統祖馬遭腐敗調查且被判藐視法庭入獄，引發騷動衝突，拖累南非幣近週貶值 2.55%。(彭博資訊，截至 2021/7/16 15:45)
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觀察焦點與投資展望：多國加入緊縮行列，推升美國升息預期，新興國家貨幣獲升息循環支撐
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富蘭克林證券投顧表示，美國經濟正處成長高峰，即便下半年及明年成長率自高峰放緩，預期直到 2022 年美國經濟仍可望以高於趨勢的速度增長，在市場相對聚焦短期通膨數據與積極預估聯準會的政策緊縮時間表下，輔以面對疫情威脅的避險需求仍存，預估美元指數將偏強於月線 92.2 與三月底高點 93.3 區間震盪。下週歐洲央行利率決策會議將聚焦貨幣政策指引，隨著緊急購債計畫 PEPP 將於明年三月到期，預估央行將轉型到新模式以繼續支持歐元區經濟，惟短線反映貨幣政策與美國及其他國家的差距，技術面偏弱，短線上檔月線 1.187 壓力較大，下檔支撐則看三月底低點 1.172。隨著通膨與就業市場回升，加上英國將於下週起鬆綁防疫措施逐漸回復正常生活，貨幣政策回歸正常化的趨勢料將更為清晰，將有利支撐英鎊站回月線 1.386。雖然近期受惠美債殖利率回落使日圓貶勢緩解，但隨著美國緊縮政策預期加大，殖利率再走高風險仍大，此外，受疫情衝擊影響日本央行下修今年經濟成長預測 0.2 個百分點至 3.8%，亦使日圓相對承壓，預期避險需求可望支撐日圓短期於 110 上下震盪，如美債殖利率明顯回揚可能再壓抑日圓進一步走貶。
天然資源與黃金
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過去一週表現回顧：美國汽油庫存上升加以 OPEC+ 可能將達成增產協議，油價連兩週收黑
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美國能源資訊局 (EIA) 數據顯示，截至 7/9 為止一週，美國原油庫存大幅減少 790 萬桶，連八週下滑且下滑幅度甚於預期，然而，相較市場預期為庫存下滑，汽油庫存卻逆勢增加 104 萬桶，加以部分地區受變種病毒影響疫情增溫，引發原油需求前景疑慮，且報導指出沙烏地阿拉伯與阿聯達成協議，OPEC + 八月起將進一步放寬產量限制，原油供給可能增加，拖累油價連兩週下跌，總計西德州近月原油期貨價格週線下跌 3.90%。基本金屬部分，美中經濟數據顯示經濟持續復甦、需求旺盛，但美國消費者物價飆升則加劇對於通膨壓力的擔憂，壓抑銅價走弱，倫敦金屬交易所三個月期銅價格下跌 0.35%，CRB 商品價格指數週線上漲 0.21%。聯準會主席鮑爾重申寬鬆立場，經濟數據錯雜及政策不確定性帶動避險買盤，輔以美元走軟，週線黃金上漲逾 1%，逼近 1830 美元。聯準會主席鮑爾出席國會聽證會，表示當前景氣復甦的進展尚不足以開始減碼購債，將維持刺激計畫支持經濟成長，加上美國就業改善，供應及成本壓力牽動製造業數據錯雜以及 Delta 病毒的強大傳染力，使市場擔憂後疫情的復甦表現可能受到干擾，隨亮眼財報陸續公布，風險資產調節壓力浮現，輔以比特幣趨於回落、美元走軟，均推升黃金避險吸引力，而政策面看法分歧，包括紐西蘭通膨飆升，預期下月開始升息，英國官員暗示縮減貨幣政策，聖路易斯聯儲行長 James Bullard 也表示在實現通膨和就業方面取得實質性進展的目標，敦促決策者縮減購債，鷹派聲量和聯準會主席鮑爾近期的寬鬆立場相左，通膨壓力廣泛浮現，政策調整不確定性則抑制金價進一步上行動能，近月黃金期貨週線上漲 1.02%，收於 1829.00 美元 / 盎司(資料截至 7/15)。
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觀察焦點與投資展望：原油實際需求狀況、OPEC+ 動向、美伊核協議談判
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富蘭克林證券投顧表示，全球疫苗接種進展與經濟解封，搭配美國大規模刺激政策推動，預期原油需求將顯著回升，輔以主要產油國維持支出與生產紀律，原油市場已呈現供不應求狀態，國際能源署 (IEA) 七月報告預估，今年全球原油需求將自去年前所未見的低迷狀態強勁反彈 540 桶 / 日，因此即使 OPEC+ 達成先前預定的增產協議仍將遠不能滿足消費者需求。評估原油市場供需緊繃狀態將支撐國際油價表現，在沙國與阿聯達成協議的消息傳出後，短線關注 OPEC+ 是否順利達成八月後產量政策的最終決議，此外，美國與伊朗核協議談判可能將延後至八月伊朗新總統就職後繼續進行。就能源類股而言，美股資金輪動快速，近期循環性股票漲升動能稍緩，然預期具備評價面與獲利改善優勢的能源類股仍為經濟動能回升、再通膨交易動能增溫最受惠標的，對於希望對沖通膨風險的投資人，亦可增加商品概念部位。
富蘭克林證券投顧表示，短線熱度升溫，惟金價進一步上行仍需更多刺激因素。聯準會主席鮑爾於聽證會的鴿派言論，表面上提供了近期黃金彈升的主要助力，但觀察近期官員發言，呼籲盡快調整資產購買計畫的聲量卻在提升，回顧疫情爆發至今美國經濟迎來強勁復甦，通膨走高及就業有所改善，政策逐步收緊的預期持續在市場醞釀，同時可以發現近期全球央行寬鬆共識出現分歧，部分國家在通膨飆升、經濟復甦等因素考量之下，已開始收緊量化寬鬆規模或轉向準升息模式，在大方向貨幣政策難似過往齊力寬鬆之下，金價上行需要更多刺激，所幸雖然通膨高漲，聯準會可能被迫提前收緊政策，但預期政策調整的步調將維持溫和，即便縮減購債規模，整體環境的流動性依舊充裕，黃金抗通膨、與各類資產的低相關性，也使其成為提升投組多元性的最佳配置之一，目前多數礦商專注在改善營運的成本架構，包括償還債務，這將有助提升金礦股的基本面和股票報酬潛力，尤其管理階層越來越關注產生現金流，從而向股東配發股息，其中創造現金正面效益最大的屬於中小型金礦商，可望提供具吸引力的投資機會。
二、未來一週重要觀察指標
重要經濟數據與觀察指標：
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經濟數據與觀察指標
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上期值
|
7/16
|
美國
|
聯準會官員 Williams 發表談話
|
--
|
--
|
7/16
|
美國
|
六月零售銷售 (月比)/ 不含汽車及汽油
|
-0.3%/0.5%
|
-1.3%/0.8%
|
7/16
|
美國
|
五月企業存貨
|
0.50%
|
-0.20%
|
7/16
|
美國
|
七月密西根大學消費者信心指數初值
|
86.5
|
85.5
|
7/19
|
美國
|
七月 NAHB 房屋市場指數
|
82
|
81
|
7/20
|
中國
|
一年期 / 五年期 LPR
|
3.85%/4.65%
|
3.85%/4.65%
|
7/20
|
美國
|
六月營建許可 / 月比
|
169 萬戶 / 0.4%
|
168.3 萬戶 /-2.9%
|
7/20
|
美國
|
六月新屋開工 / 月比
|
159 萬戶 / 1.2%
|
157.2 萬戶 / 3.6%
|
7/22
|
美國
|
上週初請失業救濟金人數
|
--
|
36 萬人
|
7/22
|
美國
|
六月領先指標
|
0.90%
|
1.30%
|
7/22
|
美國
|
六月成屋銷售 / 月比
|
595 萬戶 / 2.6%
|
580 萬戶 /-0.9%
|
7/23
|
美國
|
七月 Markit 美國製造業 / 服務業 / 綜合採購經理人指數初值
|
62.1/64.5/--
|
62.1/64.6/63.7
|
|
資料來源：彭博資訊，富蘭克林證券投顧整理。
重要企業財報：
|
|
日期
|
公司
|
預估每股獲利
|
上年同期
|
7/19 盤後
|
國際商業機器 (IBM)
|
2.275
|
2.18
|
7/20 盤前
|
菲利浦莫里斯國際公司
|
1.55
|
1.29
|
7/20 盤前
|
旅行者保險公司
|
2.403
|
(0.20)
|
7/20 盤前
|
哈里伯頓公司
|
0.229
|
0.05
|
7/20 盤後
|
Netflix
|
3.158
|
1.59
|
7/20 盤後
|
直覺外科公司
|
3.068
|
1.11
|
7/20 盤後
|
聯合航空控股公司
|
(3.887)
|
(9.31)
|
7/21 盤前
|
嬌生公司
|
2.291
|
1.67
|
7/21 盤前
|
貝克休斯公司
|
0.15
|
0.00
|
7/21 盤前
|
可口可樂
|
0.56
|
0.42
|
7/21 盤前
|
威瑞森電信公司
|
1.295
|
1.18
|
7/21 盤後
|
CSX
|
0.366
|
0.22
|
7/21 盤後
|
皇冠城堡國際公司
|
0.699
|
0.422
|
7/21 盤後
|
德州儀器公司
|
1.821
|
1.48
|
7/22 盤前
|
亞培
|
1.018
|
0.57
|
7/22 盤前
|
AT&T 公司
|
0.796
|
0.83
|
7/22 盤前
|
阿拉斯加航空集團
|
(0.642)
|
(3.54)
|
7/22 盤前
|
美國電力公司
|
1.13
|
1.08
|
7/22 盤前
|
自由港麥克莫蘭銅金公司
|
0.761
|
0.03
|
7/22 盤前
|
Biogen
|
4.539
|
10.26
|
7/22 盤前
|
美國航空集團
|
(2.129)
|
(7.82)
|
7/22 盤前
|
西南航空
|
(0.301)
|
(2.67)
|
7/22 盤前
|
聯合太平洋公司
|
2.527
|
1.67
|
7/22 盤後
|
英特爾
|
1.065
|
1.23
|
7/22 盤後
|
推特
|
0.064
|
(1.39)
|
7/23 盤前
|
施蘭卜吉
|
0.258
|
0.05
|
7/23 盤前
|
美國運通
|
1.625
|
0.29
|
7/23 盤前
|
NextEra Energy Inc
|
0.683
|
0.653
|
7/23 盤前
|
漢威聯合國際公司
|
1.947
|
0.26
|
資料來源：富蘭克林證券投顧整理，單位：除特別註明之外均為美元，時間以當地時間為準。
主要金融市場休市一覽表：
|
|
日期
|
國家
|
節日
|
7/16
|
智利
|
聖徒維根日
|
7/19
|
土耳其
|
民主與國家統一日
|
7/20
|
印尼
|
回教古爾邦節 (Eid al-Adha)
|
7/20
|
馬來西亞
|
回教古爾邦節 (Eid ul-Adha)
|
7/20
|
土耳其
|
古爾邦節 (0719 交易半天)
|
7/21
|
印度
|
回教古爾邦節 (Bakri Id)
|
7/21
|
土耳其
|
古爾邦節
|
7/22
|
日本
|
海洋節
|
7/22
|
土耳其
|
古爾邦節
|
7/23
|
土耳其
|
古爾邦節
|
7/23
|
日本
|
體育節
|
資料來源：彭博資訊
三、主要市場表現回顧
|
|
股市
|
最新價位
|
一週 %
|
一個月 %
|
三個月 %
|
六個月 %
|
今年來 %
|
一年 %
|
道瓊工業指數
|
34987.02
|
0.34
|
2.88
|
2.76
|
14.60
|
15.43
|
33.47
|
史坦普 500 指數
|
4360.03
|
-0.20
|
3.33
|
4.53
|
16.54
|
16.99
|
37.68
|
那斯達克指數
|
14543.13
|
-1.08
|
3.62
|
3.67
|
12.26
|
13.24
|
39.91
|
MSCI 歐洲指數
|
151.10
|
-0.30
|
-0.72
|
4.30
|
13.95
|
16.68
|
25.35
|
新興市場指數
|
1348.48
|
2.36
|
-1.16
|
0.79
|
0.44
|
5.65
|
31.60
|
亞洲不含日本指數
|
873.32
|
2.60
|
-0.70
|
-0.35
|
-1.09
|
4.60
|
30.82
|
上海證交所綜合指數
|
3539.30
|
0.75
|
1.80
|
4.97
|
0.86
|
3.57
|
12.51
|
恆生中國企業指數
|
10152.95
|
2.74
|
-2.82
|
-5.99
|
-8.42
|
-3.45
|
2.91
|
台灣加權股價指數
|
17895.25
|
1.36
|
3.82
|
4.79
|
15.34
|
22.26
|
50.34
|
韓國 KOSPI 指數
|
3276.91
|
1.83
|
-0.05
|
2.46
|
6.33
|
14.19
|
53.11
|
泰國 SET 股價指數
|
1571.34
|
1.19
|
-3.34
|
2.12
|
5.18
|
10.25
|
19.51
|
印度孟買指數
|
53048.01
|
1.29
|
1.16
|
9.20
|
8.92
|
11.86
|
46.98
|
新興拉丁美洲指數
|
2591.07
|
3.23
|
-1.75
|
8.80
|
6.65
|
8.02
|
35.47
|
新興東歐指數
|
184.87
|
-0.72
|
-2.49
|
11.98
|
11.93
|
17.01
|
34.13
|
HFRX 全球對沖策略指數
|
1431.02
|
-0.06
|
0.03
|
1.12
|
2.88
|
3.66
|
10.99
|
債市
|
最新價位
|
一週 %
|
一個月 %
|
三個月 %
|
六個月 %
|
今年來 %
|
一年 %
|
全球政府債市
|
812.02
|
0.34
|
1.01
|
1.02
|
-1.02
|
-1.63
|
-1.19
|
投資等級公司債指數
|
3546.36
|
0.42
|
1.66
|
2.82
|
0.75
|
-0.40
|
2.13
|
全球高收益債指數
|
1547.96
|
-0.12
|
-0.22
|
1.73
|
2.62
|
2.25
|
12.64
|
美國十年公債
|
1707.29
|
0.56
|
1.97
|
2.66
|
-0.97
|
-2.64
|
-4.85
|
美國政府債 GNMA
|
1871.58
|
0.14
|
-0.01
|
-0.46
|
-0.73
|
-0.94
|
-0.46
|
美國高收益公司債
|
2429.43
|
-0.12
|
0.79
|
2.17
|
3.54
|
3.91
|
13.35
|
美國複合債
|
2371.17
|
0.31
|
1.07
|
1.52
|
-0.11
|
-0.87
|
-0.41
|
歐洲高收益公司債
|
436.17
|
0.16
|
0.13
|
1.24
|
3.30
|
3.80
|
11.16
|
新興國家美元主權債
|
419.21
|
0.32
|
0.46
|
2.65
|
0.78
|
-1.00
|
4.60
|
新興國家原幣債市
|
150.51
|
0.51
|
-0.90
|
1.44
|
-0.81
|
-0.92
|
7.24
|
富時波灣債券指數
|
180.33
|
0.27
|
0.75
|
2.15
|
1.15
|
0.24
|
4.56
|
伊斯蘭債指數
|
203.08
|
0.08
|
0.22
|
1.27
|
0.99
|
0.81
|
4.54
|
資料來源：彭博資訊，含股利，截至 2021/07/16，16:25。投資級債、高收益債、複合債及新興債採彭博巴克萊債券指數，伊斯蘭債採道瓊債券指數，其餘均採富時債券指數，除新興債換算為美元計價外，其餘指數皆以原幣計價，截至 2021/07/15。
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