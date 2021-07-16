【富蘭克林】國際股債市回顧與建議

史坦普 500 十一大類股漲跌互見 ， 防禦性的公用事業、民生消費及不動產類股 以 0.55~1.55% 漲幅領先，萬事達卡及 Visa 漲逾 4%，蘋果及微軟改寫歷史新高，掩蓋半導體股回檔的拖累， 科技類股 收漲 0.36%；黑寡婦票房開紅盤激勵迪士尼上漲 4%，Alphabet 改寫新高挹注 通訊服務類股 收紅 0.32%；反觀油價下跌拖累 能源類股 以 5% 跌幅居末；亞馬遜及特斯拉分別下跌 2.37% 及 1%，郵輪及飯店下挫，領跌 消費耐久財類股 收低 1.40%； 醫療類股 下跌 0.39%，Biogen 阿茲海默症新藥遭到一些醫院抵制以及醫療保險商尚未做出決定，拖累該股跌逾 8%，路透社報導指出如果 illumina 不做出讓步，該公司收購 Grail 的交易可能面臨歐盟反壟斷調查，illumina 收低 3%，嬌生新冠疫苗可能使感染罕見神經失調疾病格林 - 巴利症候群的風險增加且該公司防曬噴霧產品因檢測出致癌化學物質而主動召回，嬌生股價收黑 0.8%，所幸聯合健康集團上季營收優於預期且上修財測激勵股價上揚 1.9%； 金融類股 因財報錯綜小跌 0.23%，黑石集團將斥資 22 億 美元 收購美國國際集團旗下生活及退休業務 9.9% 的股權，美國國際集團勁揚 2.6%，摩根士丹利及高盛證券第二季交易業務均放緩但投銀收入大增，兩者股價分別上漲 2.55% 及 0.43%，花旗集團第二季固定收益和信用卡部門業績疲軟，所幸股票交易收入成長 37%，股價持平，摩根大通第二季投銀收入在併購活絡挹注下創紀錄新高，惟貸款需求疲軟，美國銀行第二季貸款和交易收入不如預期，兩者股價分別收低 0.2% 及 3%(類股表現僅含價格變動)。

六月通膨數據升幅超出預期，儘管聯準會主席鮑爾預期通膨率未來數月將保持在較高水準後回落，後續利率會議聯準會將就縮減購債計畫進行討論，但強調距離經濟取得進一步實質進展尚有距離，但仍牽動市場情緒，壓抑美股自歷史高點回落。疫情、景氣復甦前景及通膨擔憂加上企業財報數據好壞參半，壓抑歐股表現疲弱，解封概念及景氣循環股走勢低迷，旅遊休閒類股週線跌近 5%，零售與汽車類股則分別下跌逾 1% 及 2%，能源類股受產油國增產協議衝擊，週線挫跌逾 3%，而殖利率走低則拖累銀行類股收低 0.7%，科技、電信媒體及礦業類股則逆勢收高，英國六月通膨數據超過央行目標並創下 2018/8 來最高，央行副行長及貨幣政策委員連袂發表鷹派言論，表示政策的條件比先前預估提前獲得滿足，需要很快縮減刺激措施以防止通膨過熱，升息預期大幅提前至 2022/5，壓抑英國股市表現落後。 經濟數據錯綜： 美國六月 CPI 年增率自 5.0% 升至 5.4%，創 2008 年八月以來最大升幅，核心 CPI 年增率自 3.8% 升至 4.5%，創 1991 年 11 月以來最大升幅，通膨壓力上升很大程度來自於二手車以及與經濟重啟相關類別包括酒店住宿、汽車租賃、機票等價格上升所致，六月 PPI 及核心 PPI 分別年增 7.3% 及 5.6%，升幅超出預期，上週初請失業救濟金人數減少 2.6 萬人至 36 萬人，降至疫情以來新低，六月工業生產成長 0.4%，不如預期，製造業產出意外下降 0.1%，汽車和零組件生產下滑是拖累主因。德、法、義六月份歐盟調和消費者物價指數終值年增 2.1%、1.9% 及 1.3%，皆同於初值。英國六月份消費者物價指數與核心消費者物價指數年增分別為 2.5% 及 2.3%，皆高於預估及前值，也超過央行目標，英國五月份失業率較前月的 4.7% 微增至 4.8%，六月份新增失業補助申請減少 11.5 萬人，申請率下滑至 5.8%。